به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌الله ایلیات پیش از ظهر چهارشنبه در شورای اداری سرخه که با موضوع افتتاح طرح‌های هفته دولت در فرهنگسرای باران برگزار شد، اظهار کرد: توسعه عمرانی استان سمنان با اجرای طرح‌های عمرانی و افتتاح پروژه‌های جدید شتاب گرفته است.

وی افزود: در هفته دولت سال جاری، ۲۴ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در سراسر استان سمنان افتتاح می‌شود.

معاون عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه حل مسئله آب یکی از مهم‌ترین اولویت‌های استان است، تأکید کرد: در این زمینه باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده شود.

ایلیات ادامه داد: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اختیارات استانی، مولدسازی و بهره‌گیری از ظرفیت معادن و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌توان برای تأمین آب استان در افق بلندمدت برنامه‌ریزی کرد؛ موضوعی که نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و خروج از روال‌های معمول است.

وی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و حمایت از سرمایه‌گذاران در بخش انرژی با هدف کاهش ناترازی انرژی را به ترتیب به عنوان اولویت‌های دوم و سوم استان عنوان کرد.

معاون عمرانی استاندار سمنان با اشاره به افزایش هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: بسیاری از طرح‌هایی که سال‌ها قبل آغاز شده‌اند، به دلیل افزایش شدید هزینه‌ها، امروز به چندین برابر اعتبار اولیه نیاز دارند.

ایلیات افزود: آغاز پروژه‌های جدید بدون تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام منطقی نیست و باید منابع موجود به سمت تکمیل این پروژه‌ها و رفع نیازهای اساسی استان هدایت شود.

وی خاطرنشان کرد: ناترازی‌ها از سال‌ها قبل نشانه‌های خود را نشان داده‌اند و امروز باید با اتخاذ تصمیم‌های جدی، منابع موجود را برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و رفع نیازهای اساسی استان به کار گرفت.