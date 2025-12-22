  1. استانها
  2. سمنان
۱ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۴۴

تاکید بر تکمیل فوری پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در استان سمنان

سمنان- معاون عمرانی استاندار سمنان با اشاره به ضرورت توجه به پروژه‌های نیمه‌تمام، خواستار تعیین تکلیف سریع طرح‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله ایلیات شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری سمنان در محل فرمانداری به سفر قریب الوقوع دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور به سمنان خبر داد و اظهار داشت: سه اولویت آب، راه و مسکن در این سفر مورد تاکید است.

وی خواستار حل مسائل و چالش‌های اصلی استان به صورت ریشه‌ای در این سفر شد و افزود: به این منظور امضا تفاهم‌نامه پیرامون مباحث عمرانی و زیر ساختی در دستور کار است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان خواستار تعیین تکلیف پروژه‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی استان سمنان شد و اظهار داشت: تمرکز استان بر تکمیل آنها و افزوده شدن خدمتی به مردم است.

ایلیات توسعه انرژی خورشیدی تجدید پذیر را برای استان سمنان یک ضرورت خواند و تصریح کرد: تا پایان سال جاری ۳۸۰ مگاوات انرژی خورشیدی وارد مدار می‌شود.

وی به وجود ۹۷ هزار کیلومتر راه و معبر در استان سمنان اشاره کرد و افزود: برای نگهداری و توسعه آنها نیازمند تأمین اعتبارات پایدار هستیم که در این سفر امیدواریم محقق شود.

