به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله ایلیات شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری سمنان در محل فرمانداری به سفر قریب الوقوع دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور به سمنان خبر داد و اظهار داشت: سه اولویت آب، راه و مسکن در این سفر مورد تاکید است.

وی خواستار حل مسائل و چالش‌های اصلی استان به صورت ریشه‌ای در این سفر شد و افزود: به این منظور امضا تفاهم‌نامه پیرامون مباحث عمرانی و زیر ساختی در دستور کار است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان خواستار تعیین تکلیف پروژه‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی استان سمنان شد و اظهار داشت: تمرکز استان بر تکمیل آنها و افزوده شدن خدمتی به مردم است.

ایلیات توسعه انرژی خورشیدی تجدید پذیر را برای استان سمنان یک ضرورت خواند و تصریح کرد: تا پایان سال جاری ۳۸۰ مگاوات انرژی خورشیدی وارد مدار می‌شود.

وی به وجود ۹۷ هزار کیلومتر راه و معبر در استان سمنان اشاره کرد و افزود: برای نگهداری و توسعه آنها نیازمند تأمین اعتبارات پایدار هستیم که در این سفر امیدواریم محقق شود.