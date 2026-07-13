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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۷

راه‌کارهای سه‌گانه استانداری سمنان برای عبور از ناترازی انرژی

راه‌کارهای سه‌گانه استانداری سمنان برای عبور از ناترازی انرژی

سمنان- معاون عمرانی استاندار سمنان با تأکید بر هم‌افزایی دستگاه‌ها و همراهی مردم، اطلاع‌رسانی دقیق خاموشی‌ها، حمایت از تولید و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را کلید عبور از ناترازی انرژی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ایلیات بعد از ظهر دوشنبه در سومین جلسه منتخب و اضطراری ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در محل استانداری، با قدردانی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع شهید قائد امت، اظهار کرد: همان روحیه همدلی و همکاری که در خدمت‌رسانی به زائران شکل گرفت، امروز نیز باید در مدیریت ناترازی انرژی تداوم یابد تا خدمات مطلوب و پایدار به مردم ارائه شود.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی درباره زمان‌بندی خاموشی‌ها افزود: یکی از مطالبات جدی شهروندان، اطلاع دقیق از زمان قطعی برق است و می‌بایست برنامه‌های اعلام شده بدون تغییر و با دقت اجرا شود تا مردم بتوانند امور روزانه خود را مدیریت کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت تأمین برق مراکز حساس تصریح کرد: برق مراکز برگزاری امتحانات دانش‌آموزان و دانشجویان و سایر مراکز حیاتی باید بدون وقفه تأمین شود تا محدودیت‌های انرژی کمترین تأثیر را بر زندگی مردم و فعالیت‌های آموزشی داشته باشد.

ایلیات با بیان اینکه مدیریت مصرف انرژی نباید موجب اختلال در روند تولید شود، تاکید کرد: در برنامه‌ریزی‌های انجام شده باید نیاز خانوارها و استمرار فعالیت صنایع به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد و واحدهای صنعتی نیز با استفاده از ظرفیت بورس انرژی و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی، بخشی از برق مورد نیاز خود را تأمین کنند.

وی افزود: استانداری سمنان از توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت می‌کند و آمادگی دارد همکاری‌های لازم را در مسیر صدور مجوزها و تسهیل سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام دهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان همچنین نقش رسانه‌ها، فرمانداران و نهادهای محلی را در مدیریت شرایط موجود مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی باید ارتباط مستمر با رسانه‌ها و صداوسیما داشته باشند و فرمانداران نیز از ظرفیت ائمه جمعه، شوراهای اسلامی، دهیاران و سازمان‌های مردم‌نهاد برای فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم استفاده کنند.

ایلیات خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از رضایتمندی مردم در شرایط ناترازی انرژی به اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع وابسته است و هرچه آگاهی عمومی افزایش یابد، مدیریت مصرف نیز با همراهی بیشتری از سوی شهروندان انجام خواهد شد.

وی با اشاره به توسعه انرژی‌های پاک در استان سمنان اضافه کرد: این استان از استان‌های پیشرو کشور در حوزه انرژی خورشیدی است و تاکنون حدود ۲۵۰ مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی در آن ایجاد شده است.

ایلیات ابراز امیدواری کرد: با بهره‌برداری از طرح‌های جدید تا پایان شهریورماه، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق مورد نیاز استان افزایش یابد.

کد مطلب 6887046

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