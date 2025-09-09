پایان تعطیلات شمشیربازان اسلحه سابر بعد از فاجعه جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر از شنبه آینده (۲۲ شهریور) وارد اردوی آماده سازی شود این در حالی است که طی یک ماه و نیم گذشته این تیم با وجود حضور پرانتقاد در مسابقات قهرمانی جهان، هیچ اردو و تمرینی نداشت.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان اوایل مرداد در گرجستان برگزار شد. در بخش تیمی این رقابت‌ها، تیم ملی ایران در نخستین دیدار برابر روسیه شکست خورد و حذفی زودهنگام داشت. پیش از آن و در بخش انفرادی هم، نمایندگان ایران حضور کم فروغی داشتند.

علی پاکدامن بهترین نماینده ایران در بخش انفرادی بود که تا جدول ۱۶ نفره پیش رفت اما از صعود به جمع ۸ نفر پایانی بازماند. نیما زاهدی و فرزاد باهر ارسباران هم در دیدارهای دوم مرحله حذفی از جدول کنار رفتند و محمد فتوحی هم در اولین دیدار خود در جدول اصلی شکست خورد و حذف شد. همین عملکرد باعث سقوط نفراتی همچون پاکدامن و فتوحی در رنکینگ جهانی شد.

با این حال بعد از بسته شدن پرونده اسلحه سابر ایران در گرجستان و بازگشت ملی پوشان به کشور یعنی از ۵ مرداد، تیم ملی ایران هیچ برنامه تمرینی نداشت و رسماً وارد تعطیلات شده بود. البته نفراتی مانند علی پاکدامن به صورت انفرادی پیگیر تمرینات‌شان بودند اما در قالب اردوی تیم ملی، هیچ برنامه‌ای اجرا نشد در حالیکه طی یکی دو ماه آینده، ملی پوشان باید در رویدادهای تقویم فدراسیون جهانی شرکت داشته باشند.

در هر صورت بعد از گذشت حدود دو ماه، اردوی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر از سر گرفته می‌شود. این اردو از ۲۲ شهریور با ورود اردونشینان به محل تمرینات آغاز می‌شود و تا پایان ماه ادامه خواهد داشت.

علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما آقایی، دانیال دانشمند، طاها کارگرپور، محمدمهدی شاکر، پارسا پورسلمانی و احمدرضا شهمیری اردونشینان تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر خواهند بود.