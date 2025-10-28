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۶ آبان ۱۴۰۴، ۹:۱۸

وزارت ورزش به فدراسیون شمشیربازی ۲۰۰۰ متر زمین داد

وزارت ورزش به فدراسیون شمشیربازی ۲۰۰۰ متر زمین داد

با دستور وزارت ورزش و جوانان و با حمایت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، زمینی به مساحت دو هزار متر مربع در مجموعه ورزشی آزادی به فدراسیون شمشیربازی واگذار شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، این اقدام در راستای توسعه زیرساخت‌های این رشته و ایجاد مرکزی تخصصی برای پرورش استعدادهای نو در سطح ملی صورت گرفته است.

فدراسیون شمشیربازی قصد دارد در این زمین «آکادمی شمشیربازی» را تأسیس کند؛ مرکزی مدرن که هدف آن استعدادیابی در رده‌های پایه، آموزش اصولی، و آماده‌سازی قهرمانان آینده برای حضور در میادین بین‌المللی است.

واگذاری این زمین گامی مهم در مسیر ارتقای جایگاه شمشیربازی کشور محسوب می‌شود و می‌تواند با فراهم کردن امکانات حرفه‌ای، سهم چشمگیری در رشد و موفقیت این رشته داشته باشد. این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای ورزشی برای حمایت از رشته‌های پایه و المپیکی است.

وزارت ورزش به فدراسیون شمشیربازی ۲۰۰۰ متر زمین داد

کد مطلب 6636836

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