وزارت ورزش به فدراسیون شمشیربازی ۲۰۰۰ متر زمین داد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اقدام در راستای توسعه زیرساختهای این رشته و ایجاد مرکزی تخصصی برای پرورش استعدادهای نو در سطح ملی صورت گرفته است.
فدراسیون شمشیربازی قصد دارد در این زمین «آکادمی شمشیربازی» را تأسیس کند؛ مرکزی مدرن که هدف آن استعدادیابی در ردههای پایه، آموزش اصولی، و آمادهسازی قهرمانان آینده برای حضور در میادین بینالمللی است.
واگذاری این زمین گامی مهم در مسیر ارتقای جایگاه شمشیربازی کشور محسوب میشود و میتواند با فراهم کردن امکانات حرفهای، سهم چشمگیری در رشد و موفقیت این رشته داشته باشد. این اقدام نشاندهنده عزم جدی نهادهای ورزشی برای حمایت از رشتههای پایه و المپیکی است.
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