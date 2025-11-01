به گزارش خبرنگار مهر، یک سال از انتصاب محمد رهبری به عنوان مربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر می‌گذرد و از خرداد سال جاری هم «الکساندر پاولوویچ» روسی به عنوان دیگر گزینه مربیگری به کادر فنی این تیم اضافه شد با این حال فدراسیون شمشیربازی همچنان پیگیر جذب مربی برای این تیم است تا بتواند با تقویت کادر فنی، شمشیربازان اسلحه سابر را به جایگاه المپیکی و جهانی که پیش از این داشتند، بازگرداند.

به گفته رئیس فدراسیون شمشیربازی، برنامه این فدراسیون در اختیار گرفتن یک مربی درجه یک و به نوعی «تاپ» جهانی است و بر همین اساس طی ماه‌های اخیر هم مذاکراتی با برخی گزینه‌ها انجام شده که البته هیچ یک به نتیجه نرسیده است. فدراسیون شمشیربازی اما همچنان پیگیر مکاتبات و رایزنی‌ها است تا بتواند در این زمینه به نتیجه برسد و حداقل بعد از بازی‌های کشورهای اسلامی (۱۶ تا ۳۰ آبان - ریاض) با مربی جدید آغاز به کار کند.

علیرضا پورسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: تیم ملی اسلحه سابر اهمیت زیادی برای‌مان دارد و به صورت جدی پیگیر تقویت کادر فنی این تیم هستیم. می‌خواهیم یک مربی درجه یک در اختیار داشته باشیم و به شدت پیگیر آن هستیم.

وی تصریح کرد: البته گزینه‌های موردنظرمان تا به امروز حاضر به حضور در ایران نشده اند. رایزنی‌هایی با آنها داشته ایم اما به خاطر موضوع جنگ تحمیلی چندماه پیش در ایران و فضاسازی‌های انجام شده پاسخ مثبتی نمی‌دهند و بعضاً موضوع را به ۶ - ۵ ماه آینده ارجاع می‌دهند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی که اخیراً بر این موضوع اذعان داشت که جوانگرایی در تیم ملی اسلحه سابر با تأخیر یک ساله در برنامه قرار گرفته است و درعین حال تاکید داشت که برای باز پس گرفتن جایگاه قبلی اسلحه سابر در رنکینگ جهانی می‌جنگیم، تاکید کرد: در هر صورت با توجه به شرایط فعلی تیم ملی اسلحه سابر و نیازی که به تقویت کادر فنی و آماده سازی بیشتر دارد، پیگیر جذب مربی جدید هستیم تا بتوانیم بعد از بازی‌های اسلامی با او آغاز به کار کنیم.

پورسلمان در پاسخ به این پرسش که «در صورت جذب مربی جدید، تکلیف سرمربی تیم چگونه می‌شود و آیا او سرمربی خواهد شد؟»، گفت: در حال حاضر محمد رهبری را به عنوان سرمربی می‌شناسیم و موضوع را به خودش هم اعلام کرده ایم که مسئولیت تیم به عنوان سرمربی با او است اما بعد از جذب مربی جدید، باید ببینیم سطح کار او چگونه است سپس در این زمینه تصمیم گیری کنیم. برنامه و تلاش ما که این است مربی درجه یک داشته باشیم اما باید ببینیم به نتیجه‌ای منجر می‌شود.