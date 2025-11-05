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۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۲۶

حریفان شمشیربازان ایران در جام جهانی الجزایر مشخص شدند

حریفان شمشیربازان ایران در جام جهانی الجزایر مشخص شدند

قرعه‌کشی مسابقات شمشیربازی جام جهانی الجزایر انجام شد و حریفان نمایندگان ایران مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شمشیربازان اسلحه سابر که برای حضور جام جهانی الجزایر عازم این کشور شده اند، باید روز پنجشنبه در جدول مقدماتی انفرادی به مصاف رقبای خود بروند.

گروه ۳: طاها کارگرپور با حریفانی از ایتالیا، آلمان، ایسلند، روسیه، اسپانیا و چین روبه‌رو خواهد شد.

گروه ۴: نیما آقایی باید با نمایندگان اسپانیا، اوکراین، بلغارستان، ایتالیا، رومانی و الجزایر دیدار کند.

گروه ۸: محمد فتوحی با شمشیربازانی از کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، لهستان و لیبی رقابت خواهد کرد.

گروه ۱۸: نیما زاهدی نیز در گروهی متشکل از رومانی، ازبکستان، اسپانیا، فرانسه، آلمان و الجزایر قرار گرفته است.

کد مطلب 6646633
زینب حاجی حسینی

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