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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۵۵

بازی‌های آسیایی جوانان- بحرین

کسب اولین مدال شنای ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی جوانان توسط غلامی

کسب اولین مدال شنای ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی جوانان توسط غلامی

محمدمهدی غلامی در ماده ۱۰۰ متر پروانه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با مدال، برای اولین بار شنای ایران را در این رویداد، صاحب مدال کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، در ادامه مسابقات شنا سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در فینال ۱۰۰ متر پروانه، محمدمهدی غلامی با زمان ۵۴ ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه به مقام اول و مدال طلا رسید.

محمدمهدی غلامی صبح امروز در مرحله مقدماتی با زمان ۵۵ ثانیه و ۳۹ صدم ثانیه به فینال این ماده راه پیداکرده‌بود.

شنای ایران تا کنون در دو دوره گذشته بازی‌های آسیایی جوانان صاحب مدال نشده بود. این مدال اولین مدال شنای ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی جوانان است و به عنوان یکی از معتبرترین مدال‌های این ورزش محسوب می‌شود.

تیم ملی شنا جوانان ایران با ترکیب پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، یاشار سلیمانی، دانیال جهانگیری و مهدی غلامی با سرمربیگری جان اونسوی و سرپرستی سعید آشتیانی در این دوره از رقابتها حضور یافته است.

کد مطلب 6636477
سیده فرزانه شریفی

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