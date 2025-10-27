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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۲

بازیهای آسیایی جوانان- بحرین

تیم شنا ۴ در ۴۰۰ متر آزاد تیمی ایران به فینال رسید 

تیم شنا ۴ در ۴۰۰ متر آزاد تیمی ایران به فینال رسید 

تیم شنا ۴ در ۴۰۰ متر آزاد تیمی ایران زمان ۳ دقیقه و ۳۳ ثانیه و ۶۰ صدم ثانیه را به ثبت رساند و به فینال این ماده از رقابتها در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین راه‌یافت.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، در ادامه روز اول مسابقات شنای سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، در ماده ۴ در ۴۰۰ متر آزاد تیمی، تیم ایران متشکل از یاشار سلیمانی، محمدمهدی غلامی، علیرضا عرب و دانیال جهانگیری در دسته ۳ خط ۳ رقابت کردند و با ثبت زمان ۳ دقیقه و ۳۳ ثانیه و ۶۰ صدم ثانیه در گروه خود سوم شدند و در مجموع به عنوان تیم هشتم به فینال راه پیدا کردند.

۲۱ تیم در این ماده رقابت کردند.

بعد از ظهر امروز مسابقات در مرحله فینال برگزار می‌شود و محمد مهدی غلامی در ماده ۱۰۰ متر پروانه، پارسا شهشهانی در فینال ماده ۲۰۰ متر کرال پشت، دانیال جهانگیری در ماده ۴۰۰ متر آزاد و تیم ایران هم در ماده ۴ در ۴۰۰ متر آزاد تیمی، برای کسب مدال رقابت خواهند داشت.

کد مطلب 6636081
سیده فرزانه شریفی

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