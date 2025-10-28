درخشش خبرنگاران مهر استان سمنان در جشنواره «حریم رسالت»

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره رسانه‌ای حریم رسالت به کار خود پایان داد. این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ رسالت رسانه در مسیر جهاد تبیین و با محوریت رسانه‌های فعال استان برگزار شد و خبرنگاران خبرگزاری مهر استان سمنان هم در این جشنواره تقدیر شدند.

این جشنواره ویژه بانوان رسانه‌ای استان سمنان برگزار شد.

به گفته مسئولان این جشنواره رسانه‌ای ویژه بانوان، در این دوره بیش از ۴۱۵ اثر از ۱۰۵ رسانه نگار از ۸ شهرستان استان سمنان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از ارزیابی اولیه و داوری تخصصی، ۵۶ اثر به مرحله نهایی راه یافتند و در نهایت ۴۰ نفر از فعالان رسانه‌ای و تولیدکنندگان محتوای فاخر به عنوان برگزیده معرفی شدند.

اعظم سالار خبرنگار خبرگزاری مهر و از پیشکسوتان این عرصه در استان سمنان در بخش تیتر در این جشنواره مورد قدردانی قرار گرفت. همچنین منصوره قلیچی مقام اول بخش عکس را به خود اختصاص داد.

قلیچی سال‌ها است که به عنوان عکاس خبرگزاری مهر استان سمنان فعالیت دارد.

همچنین محدثه عباسی از خبرنگاران با استعداد خبرگزاری مهر استان سمنان نیز در بخش گزارش توانست بدرخشد.