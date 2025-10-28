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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

رسایی: یارانه‌ باید به نیازمندان واقعی برسد

رسایی: یارانه‌ باید به نیازمندان واقعی برسد

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها باید دقیق باشد و به نیازمندان واقعی برسد، گفت:کالاهای سبد کالاهای اساسی باید با نرخ تورم هماهنگ باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید رسایی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم درآمد و نظام دهک‌بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، گفت: کالابرگ و نحوه توزیع آن بسیار مهم است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هدفمندی یارانه‌ها باید دقیق باشد و به نیازمندان واقعی برسد. از سوی دیگر، نکته مهم این است که مجلس هیچ تکلیفی برای حذف یارانه یا کالابرگ افرادی که درآمد ماهیانه ۳۰ میلیون تومانی دارند، نداشته و فقط گفته است ۳ دهک بالای جامعه از دریافت کالابرگ الکترونیک حذف شوند.

وی ادامه داد: کالاهای سبد کالاهای اساسی باید مشخص و با نرخ تورم هماهنگ باشد. البته کالابرگ الکترونیک صرفاً یک مسکن موقت است، چرا که امروز تورم نقطه به نقطه ۱۲.۵ درصد بیش از شاخص کل تورم است.

کد مطلب 6637121
زهرا علیدادی

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