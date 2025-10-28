رسایی: یارانه‌ باید به نیازمندان واقعی برسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید رسایی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم درآمد و نظام دهک‌بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، گفت: کالابرگ و نحوه توزیع آن بسیار مهم است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هدفمندی یارانه‌ها باید دقیق باشد و به نیازمندان واقعی برسد. از سوی دیگر، نکته مهم این است که مجلس هیچ تکلیفی برای حذف یارانه یا کالابرگ افرادی که درآمد ماهیانه ۳۰ میلیون تومانی دارند، نداشته و فقط گفته است ۳ دهک بالای جامعه از دریافت کالابرگ الکترونیک حذف شوند.

وی ادامه داد: کالاهای سبد کالاهای اساسی باید مشخص و با نرخ تورم هماهنگ باشد. البته کالابرگ الکترونیک صرفاً یک مسکن موقت است، چرا که امروز تورم نقطه به نقطه ۱۲.۵ درصد بیش از شاخص کل تورم است.