قالیباف: ۷ دهک واجد شرایط دریافت کالابرگ این ماه مشخص شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی در اجرای طرح کالابرگ، اظهار کرد: این ماه تصمیم دولت و مجلس بر این است که کالابرگ اجرا شود.

وی ادامه داد: ۱۱ سال است که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ایجاد شده و مرجع این کار است. اینکه اطلاعات این سامانه به روز نمی‌شود، یکی از اشکالات است. البته مجلس قانون داده‌ها را تصویب کرده که دولت باید این قانون را اجرا کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این مطالبه را داشته باشد تا داده‌های سامانه رفاه ایرانیان به روز باشد، اظهار کرد: آزمون وسع باید با بر اساس شاخص‌ها انجام شود. ما به دنبال این هستیم که دهک‌ها را براساس درآمدی تقسیم کنیم. الان قانون به ما گفته که براساس این دهک‌های درآمدی، تا دهک هفتم را تحت پوشش قرار دهید.

وی تاکید کرد: خواسته روشن ما این است که حتماً ۷ دهکی که به آن کالابرگ الکترونیک تعلق می‌گیرد این ماه مشخص شوند تا وزارتخانه به طور کامل آمادگی داشته باشد. ما نیز در مجلس آمادگی کامل داریم تا هر کمکی می‌توان را برای شفاف شدن و دقیق شدن اطلاعات، ارائه دهیم. در نهایت بر اساس اطلاعات دقیق می‌توان عمل کرد.

قالیباف با بیان اینکه توجه به مردم به خصوص قشر ضعیف اولویت کشور است، گفت: ما در آبان ماه کالابرگ را به همان شکلی که وزارت رفاه به ما بگوید که چه کسانی مشمول هستند، تخصیص خواهیم داد و حتماً در سازمان برنامه و بودجه اعتبار لازم برای این کار فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: اینکه کدام شبکه‌ می خواهد این کار را اجرایی کند یعنی توزیع و تهیه آن موضوعات مهمی است که طبیعتاً این دو وزارتخانه نقش دارند؛ در حوزه نهاده ها وزارت کشاورزی و در حوزه اینکه چه کسانی مشمول می‌شوند، وزارت رفاه و در تامین اعتبار سازمان برنامه بودجه نقش دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه سلامت حدود چهار میلیارد دلار ارز ما برای دارو تخصیص می‌دهیم. ما حدود ۱۰ درصد از جمعیت را داریم که قریب به سه میلیون هستند که جراحی و عمل پرهزینه دارند. قیمت تمام شده چقدر است؟ برای ما خیلی بالاست. اینجا باید از بیمه خرید خدمات کنیم، دولت بایستد و تولی گری خود را داشته باشد.