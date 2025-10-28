قیمت مرغ نباید بیش از ۱۳۰ هزار تومان باشد

‌به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و پس از ارائه گزارش وزیر جهاد کشاورزی درباره نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم درآمد و نظام دهک‌بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از واردات نهاده‌ها، با ارز ترجیحی انجام می‌شود.



وی توضیح داد: بیش از ۱۰ میلیون تن ذرت، حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن جو، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کنجاله سویا و حدود ۳ میلیون تن دانه‌های سویا وارد کشور می‌شود.



رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانی که این حجم از واردات نهاده‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام می‌شود، چرا قیمت مرغ در بازار به کیلویی ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان رسیده است؟ زمانی که ارزش هزینه‌ها از جمله نرخ برق، دستمزد کارگر و سایر ضریب‌ها را هم محاسبه کنیم، حداکثر قیمت تمام شده برای مرغ ۱۳۰ هزار تومان می‌شود.



وی بیان کرد: سوال دیگر آن است که به چه علت مرغ کامل در بازار دیده نمی‌شود و اغلب مرغ به صورت قطعه‌قطعه عرضه می‌شود و در نهایت، قیمت به بیش از ۲۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم می‌رسد؟ باید پاسخ داده شود که وقتی ارز ترجیحی پرداخت می‌شود، چرا خروجی آن به صورت روشن در بازار دیده نمی‌شود؟