میدری: دولت و مجلس مجدانه پیگیر اجرای طرح کالابرگ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، گفت: طرح کالابرگ از سوی مجلس و دولت با جدیت دنبال می‌شود.

وی یادآور شد: از سال ۱۴۰۳ تاکنون سه بار کالابرگ الکترونیکی بین مردم توزیع شده که ارزش واقعی آن بیش از یک و نیم برابر سه سال گذشته بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه علی رغم همه محدودیت‌ها دولت سعی کرد از طریق کالابرگ الکترونیکی امکان حمایت از اقشار کم درآمد را فراهم کند، گفت: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۸۵ درصد مردم مشمول طرح کالابرگ، از توزیع این طرح حمایتی رضایت داشتند و درصد محدودی ناراضی بودند.

وی ادامه داد: در مورد دهک بندی ما گزارشی تهیه کردیم که در جلسه دیگری به مجلس ارائه خواهیم داد تا مشخص شود ما چه دهک‌هایی را می‌توانیم تحت پوشش قرار دهیم.

میدری با بیان اینکه در دولت چهاردهم ما یارانه ۷ میلیون نفر را مطابق قانون مجلس حذف کردیم، گفت: وضعیت اقتصادی جامعه اجازه نمی‌دهد که مطابق قانونی که مجلس تصویب کرده است، الان ما یارانه حدود ۲۷ میلیون نفر را حذف کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ما یارانه کسانی را که معلول دارند، حذف نکردیم، یارانه ایثارگران را حذف نکردیم و شاخص ما برای حذف یارانه برخی از مشمولان قبلی، بسیار روشن و شفاف است.

وی یادآور شد: سال های قبل وقتی یارانه حذف می‌شد، به میزانی اعتراضات صورت می‌گرفت و مردم به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کردند که دولت از حذف یارانه صرف نظر می‌کرد، اما ما الان اطلاعات کامل داریم و از نظر تشخیص دهک‌های درآمدی مشکل نداریم. ما از بعد از جنگ شروع کردیم و هر ماه یارانه سه میلیون نفر را حذف کردیم که این راه را می‌توانیم ادامه دهیم تا ۲۷ میلیون نفر حذف شوند.