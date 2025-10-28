به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم درآمد و نظام دهک‌بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، گفت: امسال در بودجه برای تأمین نهاده‌های دامی و دارو ۱۲ میلیارد یورو پیش‌بینی شده بود که ۳ میلیارد یورو برای دارو و ۹ میلیارد یورو برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی بود، اما در نهایت، ۴ میلیارد یورو برای دارو و ۸ میلیارد یورو برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شد.

وی بیان کرد: بدهی انباشته ارزی به تأمین‌کنندگان و واردکنندگان از سه سال گذشته معوق مانده و تا امروز ادامه دارد. با توجه به کاهش سهمیه ارزی، روند پرداخت بدهی‌های معوق نیز با کندی انجام می‌گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی متذکر شد: با توجه به جنگ ۱۲ روزه، ما بیش از نیاز کشور مجوز گرفتیم تا ثبت سفارش انجام دهیم و ثبت سفارشات لازم انجام شد. در این مسیر، از همه مشوق‌هایی که می‌توانست دست تأمین‌کنندگان را باز کند، استفاده کردیم. از سوی دیگر، مقرر شد فقط به واردکنندگانی مجوز ثبت سفارش مجدد داده شود که حداقل ۶۰ درصد از تعهدات خود را انجام داده و کالا وارد کرده باشند.

وی تاکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، نه تنها تا پایان سال، بلکه تا تیر ماه سال آینده از نظر ثبت سفارش و برنامه‌ریزی برای تأمین کالای مورد نیاز در حوزه نهاده‌های دامی کشور پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است.

نوری قزلجه اظهار کرد: البته مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم و موجب فشار شدید بر مرغداران و دامداران شده است، مربوط به مسئله پرداخت مطالبات ارزی که در دو ماه اخیر، وقفه ایجاد شد و کالاهایی که به بنادر رسیدند، امکان ترخیص نداشتند. البته با پیگیری‌های انجام شده، از روز گذشته مسیر باز شد و تنها با پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار، شش کشتی موفق به پهلوگیری شدند.

وی ادامه داد: از صبح امروز نیز حمل کالا به واحدهای دامداری و مرغداری در سراسر کشور آغاز شد و امروز صبح هم ۲۰۰ میلیون دلار دیگر تزریق شد و روند حمل با سرعت ادامه دارد. از سوی دیگر، برنامه‌ریزی شده است که نیاز واحدها به صورت دقیق سنجیده شود و نهاده‌ها به شکل مساوی در کل کشور توزیع شود تا هیچ واحدی بدون نهاده نماند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های دامی به کشور ضروری است، گفت: توقف این روند، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد، چرا که نباید تولید در بخش کشاورزی، دامداری و مرغداری برای یک ساعت هم تعطیل شود، بنابراین باید اولویت اول کشور در تأمین و پرداخت ارز، مسئله غذا و نهاده‌های دامی باش