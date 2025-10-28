تجریش، دوست داشتنی ترین ایستگاه متروی تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: مسابقه مردمی «ایستگاه دوست‌داشتنی» با مشارکت بیش از ۲۰ هزار شهروند تهرانی به کار خود پایان داد و ایستگاه تجریش با بیشترین رأی، عنوان دوست‌داشتنی‌ترین ایستگاه پایتخت را از آن خود کرد. ایستگاه‌های تئاتر شهر و میدان حضرت ولیعصر (عج) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

هادی زند این رویداد را یکی از گسترده‌ترین و پرمخاطب‌ترین نظرسنجی‌های مردمی در حوزه حمل‌ونقل عمومی پایتخت خواند و گفت: این کمپین تنها یک رأی‌گیری ساده نبود، بلکه فرصتی برای شنیدن مستقیم صدای مسافران و درک دلایل تعلق خاطر آنان به شبکه مترو فراهم آورد. حجم و کیفیت داده‌های به دست آمده، از پشتوانه علمی و آماری قابل اتکا برخوردار است و می‌تواند نقشه راهی برای ارتقای کیفیت خدمات و برنامه‌ریزی‌های آتی باشد.