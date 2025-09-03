به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، با اشاره به اینکه شرکت بهره‌برداری مترو تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت خدمات‌رسان شهری در پایتخت، روزانه میزبان بیش از دو و نیم میلیون سفر است، گفت: دریافت نظرات مسافران و توجه به تجربه سفر آنان همواره از اولویت‌های این شرکت بوده و برگزاری این مسابقه نیز در همین راستا صورت گرفته است.

وی هدف از برگزاری این مسابقه را شناخت ایستگاه‌های دوست‌داشتنی از نگاه شهروندان و دلایل این انتخاب دانست و افزود: این مسابقه به دنبال ایجاد یک حلقه بازخورد بین مسافران و مدیریت مترو است و امیدواریم داده‌های ارزشمندی که مستقیماً از شهروندان دریافت می‌کنیم به برنامه‌ریزی‌های عملیاتی منجر شود. مطمئناً این روش بهترین راه برای بهبود مستمر کیفیت خدمات است.

مدیر ارتباطات شرکت بهره‌برداری مترو تهران در ادامه به جوایز این مسابقه اشاره و خاطرنشان کرد: به‌منظور قدردانی از همراهی مسافران، به قید قرعه به ۵۰ نفر از شرکت‌کنندگان، یک کارت بلیت به ارزش ۳۰۰ هزار تومان اهدا خواهد شد؛ البته آنچه در اولویت قرار دارد، نقش‌آفرینی و حضور فعال شهروندان در شکل‌دهی به تصمیمات مرتبط در مترو است.

گفتنی است علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند تا تاریخ هشتم مهرماه ۱۴۰۴ به نشانی اینترنتی https://survey.porsline.ir/s/NLVU8sST مراجعه و نظرات خود را ثبت کنند. قرعه‌کشی این مسابقه همزمان با میلاد با سعادت امام حسن عسکری (ع) انجام و نتایج از طریق کانال‌های رسمی مترو به نشانی @metro_t1377 اطلاع‌رسانی خواهد شد.