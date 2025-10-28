به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، در حاشیه بیست‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق درباره شایعات مربوط به افزایش تعرفه برق گفت: «ما افزایش تعرفه را کاملاً تکذیب کرده‌ایم؛ طبق قانون، اصلاح نرخ تنها یک‌بار در سال، معمولاً در اردیبهشت و برای بخشی از مشترکین در خرداد انجام می‌شود و نوبت دیگری وجود ندارد.»

وی افزود: «افزایش سالانه تعرفه بر اساس قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و با هدف اصلاح نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌هاست؛ بنابراین هیچ تغییر اضافی در قبوض برق اعمال نخواهد شد.»

رجبی‌مشهدی با تأکید بر اینکه مشترکان کم‌مصرف مشمول حمایت دولت هستند، تصریح کرد: «کسانی که زیر الگوی مصرف برق مصرف کنند، قبضی کمتر از ۶۵ هزار تومان پرداخت خواهند کرد.»

مدیرعامل توانیر یکی از برنامه‌های اصلاحی در بخش مدیریت مصرف را کنترل مشترکین پرمصرف دانست و گفت: «برخی مشترکان مانند بانک‌ها، ادارات و فروشگاه‌های بین‌راهی مصرف بی‌حدوحصر دارند. با نصب کنتورهای هوشمند و در صورت تداوم تخلف، برق این مشترکین پس از تذکر قطع خواهد شد.»

به گفته وی، تاکنون بیش از ۵۷۰۰ کنتور هوشمند نصب شده و هدف‌گذاری شرکت، افزایش این رقم به ۱۰ میلیون دستگاه در سال‌های آینده است.

رجبی‌مشهدی درباره مصرف برق در مزارع استخراج رمزارز اظهار داشت: «مصرف مجاز این مراکز بسیار محدود است، اما بسیاری از آن‌ها از شبکه‌های عمومی با تعرفه ارزان استفاده می‌کنند. پیشنهاد وزارت نیرو، اجرای ممنوعیت سه‌ساله استخراج رمزارزها ست تا برخورد با مصارف غیرمجاز تسهیل شود.» وی افزود: «در حال حاضر، مصرف برق مزارع مجاز تقریباً صفر است اما مراکز غیرمجاز حدود ۲۴۰۰ مگاوات برق مصرف می‌کنند.»

او از اجرای روش‌های جدید برای شناسایی و برخورد با ماینرهای غیرمجاز خبر داد و گفت: «برنامه‌های کشف و کنترل مصرف غیرمجاز به‌صورت هوشمند و منطقه‌ای دنبال می‌شود.»

سخنگوی صنعت برق همچنین درباره وضعیت نیروگاه‌ها گفت: «تا امروز حدود ۲۷۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی جدید و صنایع بزرگ احداث شده و پیش‌بینی می‌شود تا تابستان سال آینده، ظرفیت نیروگاهی کشور حدود ۴ هزار مگاوات افزایش یابد؛ از این میزان، ۳۰۰ مگاوات تجدیدپذیر و مابقی حرارتی خواهد بود.»

وی با اشاره به نقش صنایع در توسعه ظرفیت تولید برق یادآور شد: «طبق مصوبه هیأت وزیران و ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، صنایع باید تا پایان سال ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه احداث کنند، اما تاکنون تنها حدود ۳۵۰۰ مگاوات یعنی ۳۶ درصد پیشرفت حاصل شده است. این روند باید سرعت گیرد.»

رجبی‌مشهدی درباره همکاری با ترکمنستان نیز توضیح داد: «علاوه بر واردات برق از ترکمنستان، صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی ایران به این کشور در حال گسترش است. ترکمن‌ها از کیفیت ترانسفورماتورهای ایرانی رضایت دارند و خواهان توسعه تجارت برق با ایران هستند.»

وی وضعیت مصرف برق را «باثبات» توصیف کرد و گفت: «مصرف امسال تنها کمتر از یک درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. سیاست ما استمرار مدیریت مصرف در تابستان و کاهش بار در بخش‌های غیرمولد است.»

رجبی‌مشهدی ذخیره سوخت نیروگاه‌ها را بیش از ۹۳ درصد اعلام کرد و افزود: «با هماهنگی وزارت نفت، برای تأمین سوخت زمستانی هیچ مشکلی نخواهیم داشت.»

وی همچنین از صادرات توربین برق به کشورهای متقاضی خبر داد و خاطرنشان کرد: «بخش توزیع کشور با ۴۲ میلیون مشترک، محور اصلی خدمت‌رسانی در صنعت برق است. کاهش خاموشی، کاهش تلفات شبکه و ارتقای کیفیت خدمات از اولویت‌های توانیر است.»

مدیرعامل توانیر در پایان هدف برگزاری کنفرانس شبکه‌های توزیع را اشتراک‌گذاری تجربیات و انتقال دانش میان متخصصان صنعت برق دانست و گفت: «برگزاری نشست‌های تخصصی و هم‌افزایی شرکت‌های توزیع، مسیر بهبود وضعیت خدمات و تداوم پایداری شبکه را هموار خواهد کرد.»