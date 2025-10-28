به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی، ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت اقلیمی ایران گفت: ایران به‌دلیل قرارگیری در کمربند خشک و بیابانی جهان، دوری از اقیانوس‌ها و محدودیت نفوذ جریان‌های باران ساز به مناطق مرکزی، جنوبی و شرقی، با پدیده بیابان‌زایی مواجه است.

وی با بیان اینکه پدیده بیابان‌زایی در ۱۱۰ کشور جهان وجود دارد، افزود: سالانه حدود یک درصد از اراضی مولد و حاصلخیز دنیا دچار تخریب سرزمین می‌شود. نکته قابل توجه این است که ۱۹۶ کشور عضو کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی سازمان ملل هستند، حتی کشورهایی که از نظر بارندگی و پوشش گیاهی وضعیت مناسبی دارند، خطر این پدیده را جدی گرفته‌اند.

هادربادی خاطرنشان کرد: در کشور ما ۳۲ میلیون هکتار اراضی بیابانی شناسایی شده که ۱۴ میلیون هکتار از آن‌ها کانون‌های بحران فرسایش بادی به‌شمار می‌روند. بخش زیادی از این مناطق در استان‌های مرکزی، جنوبی و شرقی قرار دارد.

احیای بیش از یک‌میلیون هکتار اراضی بیابانی

به گفته وی، برای کنترل بیابان‌زایی در کشور اقداماتی چون احیای بیش از یک‌میلیون هکتار اراضی بیابانی، مدیریت روان‌آب‌ها و اجرای بذرکاری در مناطق بحرانی انجام شده است.

مدیرکل دفتر بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: استان گلستان نیز از این اقدامات بی‌نصیب نبوده و حدود ۱۵ هزار هکتار از اراضی بیابانی آن احیا شده است. استان‌هایی چون خوزستان، کرمان و سیستان‌وبلوچستان هم در اولویت عملیات بیابان‌زدایی قرار دارند.

برنامه هفتم توسعه و هدف‌گذاری کنترل فرسایش بادی

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور گفت: طبق این برنامه، باید ۲۰ درصد از کانون‌های بحران فرسایش بادی کنترل شود. البته همه این اراضی در محدوده ملی قرار ندارند؛ حدود ۲.۷ میلیون هکتار از این کانون‌ها در اراضی کشاورزی و دیم واقع شده‌اند، بنابراین همکاری کشاورزان و نهادهای محلی ضروری است.

کانون‌های گرد و غبار در تالاب‌ها و معادن

هادربادی افزود: حدود ۸۸۰ هزار هکتار از کانون‌های بحران نیز در محدوده تالاب‌های کشور قرار دارد که حفاظت از آن‌ها نیازمند همکاری چندجانبه دستگاه‌هاست. همچنین جاده‌های خاکی، بستر خشک رودخانه‌ها و باطله‌های معادن از دیگر منابع گرد و غبار هستند که باید مدیریت شوند.

مهار فرسایش بادی نیازمند عزم ملی است

وی با تأکید بر اینکه مهار فرسایش بادی و کنترل گرد و غبار نیازمند عزم ملی و همکاری فرابخشی است، گفت: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری خود را موظف به اجرای برنامه‌های کنترلی می‌داند، اما بدون هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها، تحقق اهداف امکان‌پذیر نخواهد بود.

هادربادی همچنین به منشأ خارجی بخشی از ریزگردهای شمال شرق کشور اشاره کرد و گفت: صحرای قره‌قوم در ترکمنستان که ۷۰ درصد از خاک آن کشور را دربرمی‌گیرد، یکی از منابع اصلی گرد و غبار استان‌های شمالی ایران به‌ویژه گلستان است.

رایزنی ایران با ترکمنستان برای مقابله با ریزگردها

وی افزود: در نشست‌های اخیر کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (اسکپ) و غرب آسیا (اسکوا) در کشورهای قطر، امارات و لبنان، نمایندگان ایران از جمله وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی رایزنی‌های مؤثری برای جلب همکاری ترکمنستان انجام داده‌اند. مقرر شده این کشور در نشست‌های آتی حضور فعال داشته باشد.

مدیرکل دفتر بیابان در پایان گفت: با تشکیل کارگروه کنترل گرد و غبار در استان گلستان و تداوم همکاری‌های بین‌المللی، امیدواریم بتوانیم آثار ریزگردها را در شمال شرق کشور به حداقل برسانیم و روند بیابان‌زایی را مهار کنیم.