به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبیمشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به کاهش تولید نیروگاههای در اختیار صنایع انرژیبر، تأکید کرد: بازسازی واحدهای آسیبدیده صنایع باید در اولویت قرار گیرد ضمن اینکه مطابق ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، صنایع کشور موظفاند ظرفیت تحویلی برق خود به شبکه را از حدود 3 هزار مگاوات فعلی به ۱۰ هزار مگاوات افزایش دهند.
رجبی مشهدی با اشاره به وضعیت نیروگاههای احداثشده توسط صنایع انرژیبر از جمله پتروشیمیها اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت منصوبه نیروگاههای صنایع حدود ۳ هزار مگاوات است که میزان تولید آنها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
وی افزود: این در حالی است که سال گذشته حدود هزار مگاوات برق از محل نیروگاههای صنایع به شبکه سراسری تحویل میشد و این بخش نقش مؤثری در پشتیبانی از تأمین برق کشور داشت.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تأکید بر تکلیف قانونی صنایع تصریح کرد: بر اساس ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، صنایع بزرگ کشور باید علاوه بر بازسازی نیروگاههای موجود، نسبت به توسعه ظرفیت نیروگاهی خود اقدام کنند تا ظرفیت تحویلی برق آنها از حدود ۳ هزار مگاوات فعلی به ۱۰ هزار مگاوات افزایش یابد.
رجبیمشهدی خاطر نشان کرد: تحقق این هدف علاوه بر تأمین پایدار برق مورد نیاز صنایع، میتواند سهم مهمی در تقویت شبکه سراسری و کاهش فشار بر تولید نیروگاههای دولتی ایفا کند.
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