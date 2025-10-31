حسین صمصامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت اقتصادی کشور، اظهار کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که تحریم‌های آمریکا که سال‌هاست علیه کشورمان اعمال می‌شود، بسیار شدیدتر از آن چیزی است که در بحث مکانیسم ماشه مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: عمده تحریم‌هایی که بر اثر فعال شدن مکانیسم ماشه به کشورمان تحمیل شده یا خواهد شد، مربوط به افراد، نهادها، تسلیحات و موضوعات هسته‌ای است که ما در این حوزه‌ها تقریباً به خودکفایی رسیده‌ایم و فعالیت‌ها را با اتکا به ظرفیت داخلی پیش می‌بریم. بنابراین، از منظر واقعی، مکانیسم ماشه اثر چشمگیری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت، هرچند ممکن است فرایند دور زدن تحریم‌ها را کمی دشوارتر کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در تحلیل اقتصادی مکانیسم ماشه باید از دو زاویه به موضوع نگاه کرد؛ نخست، آثار انتظاری آن است که در حال حاضر بیش از آثار واقعی خود بروز کرده، زیرا تبیین درستی برای مردم انجام نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: تجربه نشان داده اولین بخشی که در چنین شرایطی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، بازار ارز است و افزایش نرخ ارز نیز به سرعت بر قیمت سکه، طلا و سایر کالاها اثر می‌گذارد. در این میان، دلالان و بورس‌بازان نیز با استفاده از فضای روانی بازار، نوساناتی ایجاد می‌کنند تا از آن منتفع شوند.

صمصامی با انتقاد از عملکرد دولت در مدیریت انتظارات تورمی، تصریح کرد: متأسفانه سیاست‌های ارزی دولت نه تنها نتوانسته این انتظارات را خنثی کند، بلکه موجب تشدید آن شده است. پس راهکار اصلی، اصلاح سیاست ارزی دولت است و از سوی دیگر، باید برای مردم تبیین شود که مکانیسم ماشه، آثار اقتصادی شدیدی ندارد و عمدتاً جنبه روانی دارد.

وی تاکید کرد: آنچه نوسانات بازار را ماندگار می‌کند، سیاست‌های نادرست داخلی است نه فشارهای خارجی. بر این اساس، ما باید با اتخاذ سیاست‌های درست به ویژه در حوزه ارز، نوسانات بازار را کنترل کنیم.