به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود موسوی صانع اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، حوزه ورزش، بهداشت و مناطق عشایری استان قزوین واریز شده است.

وی با اشاره به رشد قابل توجه منابع واریزی نسبت به سال گذشته، تصریح کرد: از مجموع این رقم، حدود ۳۲ هزار میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین افزود: در این مدت حدود ۳۴ میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به مناطق عشایری استان تخصیص یافته که این میزان نیز رشد ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد.

موسوی صانع خاطرنشان کرد: در حوزه ورزش و جوانان، بالغ بر یک هزار و یکصد میلیارد ریال در نیمه نخست امسال واریز شده که در مقایسه با سال گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است.

وی افزود: همچنین حوزه بهداشت و درمان استان از محل این عوارض، بیش از هفت هزار میلیارد ریال دریافت کرده که بیانگر ۲۷ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه پارسال است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با بیان اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نهادهای خدمات عمومی اختصاص می‌یابد، اظهار داشت: این سیاست، زمینه‌ساز تأمین منابع پایدار برای توسعه شهری و روستایی و ارتقای زیرساخت‌های خدماتی در سطح استان است.

موسوی صانع تصریح کرد: بر اساس قانون، عوارض مالیات بر ارزش افزوده وصول‌شده در هر منطقه، صرفاً در همان شهر یا روستا هزینه می‌شود و این امر نشان‌دهنده نقش مؤثر مشارکت شهروندان در پرداخت مالیات بر توسعه و آبادانی مناطق محل سکونت خود است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در پایان یادآور شد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته که از این میزان، ۴ درصد به‌صورت مستقیم به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری واریز می‌شود تا در راستای توسعه و آبادانی استان قزوین مورد استفاده قرار گیرد.