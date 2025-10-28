به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان در سخنانی با بیان اینکه کسب‌وکارهای خرد و کوچک در افزایش نرخ مشارکت اقتصادی مؤثر هستند و موجب رشد اقتصاد و رونق بازار کار می‌شوند، اظهار داشت: یکی از مسائل و مشکلات در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط زیر ۲۰ نفر، در اتصال به بازار، دسترسی به منابع مالی، آموزش و استانداردسازی بود، اما ایده اولیه طرح اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ، توسط مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و امسال، تصویب و ابلاغ شد.

وی با اشاره به این‌که همکاری و همراهی بنگاه‌های کوچک و بزرگ می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را افزایش داده و هزینه‌های تولید را کاهش دهد، تصریح کرد: بنگاه‌های کوچک در تولید توانمند هستند؛ اما در کیفیت و بازاریابی ضعف دارند، از سوی دیگر بنگاه‌های بزرگ به دلیل محدودیت منابع مالی، توسعه ظرفیت تولید برایشان پرهزینه است، اتصال این دو حلقه، راهبردی مؤثر برای پایداری اشتغال و تقویت و توسعه بنگاه‌های کوچک است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، گفت: در این طرح دسترسی آسان‌تر به تسهیلات خانگی، خرید مستقیم از کارخانه‌ها، ارائه آموزش‌های مرتبط در طراحی و دوخت و آموزش فروش آنلاین لحاظ شده که می‌تواند در بحث زنجیره پوشاک تحول مهمی در استان ایجاد کند.

توصیفیان با اشاره به اینکه بهبود شرایط اقتصادی و اشتغال‌زایی در این طرح برای زنان سرپرست خانوار نیز طراحی شده است، بیان کرد: بنگاه‌های کوچک عمدتاً در مناطق کم‌برخوردار یا توسط افراد با توان مالی محدود اداره می‌شوند، درحالی‌که بازارهای بزرگ و شبکه‌های اصلی توزیع در کلان‌شهرها قرار دارند. اتصال این دو بخش از زنجیره تولید می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای فروش، ارتقا کیفیت و افزایش رقابت‌پذیری ایجاد کند.

وی اظهار کرد: در گام نخست برنامه‌ریزی‌شده، شرکت‌های تعاونی خرد و کوچک که در زمینه پوشاک فعالیت می‌کنند به شرکت‌های بزرگ تولید پوشاک همانند زاگرس پوش در بروجرد متصل کنیم و امیدوارم با همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی زمینه اتصال این زنجیره ارزش را در سطح استان به شرکت‌های بزرگ پوشاک کشور فراهم کنیم.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین به تأثیر اجرای طرح اتصال زنجیره ارزش بر بازار مصرف پوشاک اشاره کرد و بیان داشت: باتوجه‌به شرایط تورم اقتصادی قدرت خرید مردم در حوزه پوشاک کاهش می‌یابد، اما طرح «طاها» به ما این امکان را می‌دهد تا با حذف واسطه‌ها، رونق اشتغال را در این صنعت شاهد باشیم.

توصیفیان، افزود: این طرح نه‌تنها به کاهش هزینه‌های بانکی کمک می‌کند؛ بلکه به توسعه بازارهای داخلی و خارجی نیز منجر می‌شود.

وی تأکید کرد: طرح «طاها» باهدف اتصال کسب‌وکارهای خرد و کارگاه‌های محلی به بازارهای بزرگ اجرا می‌شود.