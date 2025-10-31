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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

فرهادی: آئین رونمایی از کتاب «آرمان کردستان» در سنندج برگزار می‌شود

فرهادی: آئین رونمایی از کتاب «آرمان کردستان» در سنندج برگزار می‌شود

سنندج- رئیس حوزه هنری استان کردستان گفت: آئین رونمایی از کتاب «آرمان کردستان» نوشته گلاله صادقی به مناسبت تجلیل از ایثار و از خودگذشتگی جوانان استان، در سنندج برگزار می‌شود

اسعد فرهادی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری آئین رونمایی از کتاب «آرمان کردستان» خبر داد و گفت: این اثر به قلم گلاله صادقی، مروری بر زندگی و ویژگی‌های جوان سنندجی، آرمان بنفشی، دارد.

فرهادی با اشاره به اهمیت این کتاب در ترویج فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی، افزود: آرمان کردستان به عنوان یک اثر مکتوب، به روایت داستان زندگی افرادی می‌پردازد که در راه آرمان‌های خود جان فشانی کرده‌اند.

وی ادامه داد: این کتاب به جوانان استان فرصت می‌دهد تا با نمونه‌های ازخودگذشتگی آشنا شوند.

فرهادی: آئین رونمایی از کتاب «آرمان کردستان» در سنندج برگزار می‌شود

رئیس حوزه هنری کردستان اضافه کرد: آئین رونمایی از این کتاب روز دوشنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ساعت ۱۶ در مجتمع فرهنگی و هنری سنه واقع در سنندج، خیابان شهدا، جنب پارک، برگزار خواهد شد.

فرهادی همچنین اعلام کرد: ورود برای عموم آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند در این مراسم حضور یابند.

کد مطلب 6640011

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    نظرات

    • US ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      حدا رحمتش کنه شیر بود

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