رونمایی از کتاب کودک «سورنا و مصرف داروها» در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، شامگاه دوشنبه آئین رونمایی از کتاب کودک «سورنا و مصرف داروها» به مناسبت هفته کودک و در راستای تولیدات فرهنگی ویژه این گروه سنی، در سنندج برگزار شد.
کتاب مصور «سورنا و مصرف داروها» که به قلم و تصویرگری ژاله یوسفینژاد توسط حوزه هنری استان کردستان منتشر شده است، با هدف آموزش نکات بهداشتی و آگاهی بخشی به کودکان درباره خطرات مصرف نادرست داروها، معرفی شد.
تولیدات فرهنگی و هنری کودکان را در مسیر رشد و ترقی قرار میدهد
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان در این مراسم با اشاره به اهمیت توجه به حوزه کودک و نوجوان، گفت: امروز یکی از مهمترین اولویتهای ما در حوزههای مختلف فرهنگی و هنری، توجه به کودکان و نوجوانان است و ما تلاش داریم تا با تولیدات فرهنگی و هنری ارزشمند، این قشر عزیز را در مسیر رشد و ترقی همراهی کنیم.
اسعد فرهادی افزود: آینده کشور در دستان شماست و برای ساخت آیندهای روشن، باید از همین امروز به فکر افقهای پیش رو باشید و بهترین راه برای رسیدن به این افقها، توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است.
وی در ادامه به نقش والدین در این زمینه اشاره و تاکید کرد: والدین باید به فرزندان خود در تقویت فرهنگ کتابخوانی کمک کنند و از این فرصت بهرهبرداری نمایند.
کتاب «سورنا و مصرف داروها» در ۱۴ صفحه مصور تمام رنگی، داستانی آموزنده در خصوص خطرات ناشی از مصرف نادرست داروها را روایت میکند.
این کتاب توسط انتشارات پرهیب منتشر شده و به هدف آگاهی بخشی به کودکان و خانوادهها، در مهر ۱۴۰۴ روانه بازار شده است.
لزوم استفاده از زبان کردی در تولید اثار حوزه کودک
علی اشرافی، نویسنده و مدرس حوزه داستان، در سخنانی با قدردانی از توجه ویژه نویسنده به موضوع مهم مصرف داروها، بر اهمیت استفاده از زبان کردی در تولید آثار کودک و نوجوان تاکید کرد و گفت: این گونه آثار نه تنها به ارتقای فرهنگ جامعه کمک میکنند، بلکه نیاز به توجه بیشتر به هویت ملی و فرهنگی ما را نیز نمایان میسازند.
خانم ماندانا صدیق وزیری، منتقد و فعال عرصه کودک نیز در این مراسم با معرفی نویسنده کتاب، به تحلیل فنی و هنری اثر پرداخت و ضمن اشاره به ویژگیهای بارز این کتاب، بهویژه در بخش تصویرگری، آن را اثری ارزشمند در حوزه ادبیات کودک عنوان کرد.
ژاله یوسفینژاد، نویسنده و تصویرگر این کتاب، متولد ۱۳۶۶ در سنندج بوده و فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده است.
آثار این هنرمند در جشنوارهها و نمایشگاههای داخلی و خارجی مختلفی به نمایش درآمده و موفق به کسب جوایز متعددی از جمله مقام سوم جشنواره سبک زندگی ایرانی شده است.
آثار تصویرسازی وی در هفتهنامه سیروان و نمایشگاههای متعددی نیز به نمایش گذاشته شدهاند.
این کتاب که به مخاطبان خود پیامی مهم درباره مصرف داروهای ایمن و ایمنی بهداشت ارائه میدهد، بهعنوان یکی از تولیدات فرهنگی حوزه هنری استان کردستان، در حال حاضر در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
