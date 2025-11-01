موسیقی به کاهش زوال عقل تا ۴۰ درصد کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، طبق بیانیه دانشگاه موناش استرالیا، این تحقیق نشان داد که افراد بالای ۷۰ سال که همیشه به موسیقی گوش میدهند، در مقایسه با افرادی که هرگز، به ندرت یا گاهی اوقات به موسیقی گوش میدهند، ۳۹ درصد کمتر در معرض خطر ابتلاء به زوال عقل هستند.
همچنین، افرادی که همیشه به موسیقی گوش میدهند، ۱۷ درصد کمتر دچار اختلال شناختی میشوند و همچنین نمرات بالاتری در شناخت کلی و حافظه اپیزودیک که هنگام یادآوری وقایع روزمره استفاده میشود، کسب کردند.
طبق گزارش محققان، نواختن یک ساز موسیقی با کاهش ۳۵ درصدی خطر ابتلاء به زوال عقل مرتبط است.
در این مطالعه آمده است شرکتکنندگانی که مرتباً به موسیقی گوش میدهند و مینوازند، ۳۳ درصد کمتر در معرض خطر ابتلاء به زوال عقل و ۲۲ درصد کمتر در معرض اختلال شناختی قرار دارند.
«اما جافا»، محقق ارشد از دانشگاه موناش گفت: «این یافتهها نشان میدهد فعالیتهای موسیقی ممکن است یک استراتژی قابل دسترس برای حفظ سلامت شناختی در بزرگسالان مسن باشد، اگرچه نمیتوان علت آن را مشخص کرد.»
محققان میگویند پیری جمعیت یک نگرانی جهانی در حوزه سلامت است، زیرا طول عمر بیشتر، بیماریهای مرتبط با سن مانند زوال عقل و زوال شناختی را افزایش داده است.
جافا افزود: «شواهد نشان میدهد که پیری مغز فقط به سن و ژنتیک بستگی ندارد، بلکه میتواند تحت تأثیر انتخابهای محیطی و سبک زندگی فرد نیز باشد.»
با توجه به اینکه در حال حاضر درمانی برای زوال عقل وجود ندارد، مداخلات مبتنی بر سبک زندگی، مانند گوش دادن یا نواختن موسیقی میتواند سلامت شناختی را ارتقا دهد و ممکن است به پیشگیری یا به تأخیر انداختن شروع بیماری کمک کند.
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