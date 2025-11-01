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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۶:۱۳

موسیقی به کاهش زوال عقل تا ۴۰ درصد کمک می کند

موسیقی به کاهش زوال عقل تا ۴۰ درصد کمک می کند

طبق یک مطالعه انجام شده توسط محققان استرالیایی بر روی بیش از ۱۰۸۰۰ فرد مسن، گوش دادن یا نواختن موسیقی در سنین بالاتر می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، طبق بیانیه دانشگاه موناش استرالیا، این تحقیق نشان داد که افراد بالای ۷۰ سال که همیشه به موسیقی گوش می‌دهند، در مقایسه با افرادی که هرگز، به ندرت یا گاهی اوقات به موسیقی گوش می‌دهند، ۳۹ درصد کمتر در معرض خطر ابتلاء به زوال عقل هستند.

همچنین، افرادی که همیشه به موسیقی گوش می‌دهند، ۱۷ درصد کمتر دچار اختلال شناختی می‌شوند و همچنین نمرات بالاتری در شناخت کلی و حافظه اپیزودیک که هنگام یادآوری وقایع روزمره استفاده می‌شود، کسب کردند.

طبق گزارش محققان، نواختن یک ساز موسیقی با کاهش ۳۵ درصدی خطر ابتلاء به زوال عقل مرتبط است.

در این مطالعه آمده است شرکت‌کنندگانی که مرتباً به موسیقی گوش می‌دهند و می‌نوازند، ۳۳ درصد کمتر در معرض خطر ابتلاء به زوال عقل و ۲۲ درصد کمتر در معرض اختلال شناختی قرار دارند.

«اما جافا»، محقق ارشد از دانشگاه موناش گفت: «این یافته‌ها نشان می‌دهد فعالیت‌های موسیقی ممکن است یک استراتژی قابل دسترس برای حفظ سلامت شناختی در بزرگسالان مسن باشد، اگرچه نمی‌توان علت آن را مشخص کرد.»

محققان می‌گویند پیری جمعیت یک نگرانی جهانی در حوزه سلامت است، زیرا طول عمر بیشتر، بیماری‌های مرتبط با سن مانند زوال عقل و زوال شناختی را افزایش داده است.

جافا افزود: «شواهد نشان می‌دهد که پیری مغز فقط به سن و ژنتیک بستگی ندارد، بلکه می‌تواند تحت تأثیر انتخاب‌های محیطی و سبک زندگی فرد نیز باشد.»

با توجه به اینکه در حال حاضر درمانی برای زوال عقل وجود ندارد، مداخلات مبتنی بر سبک زندگی، مانند گوش دادن یا نواختن موسیقی می‌تواند سلامت شناختی را ارتقا دهد و ممکن است به پیشگیری یا به تأخیر انداختن شروع بیماری کمک کند.

کد مطلب 6640217

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    نظرات

    • IR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      1 7
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      موسیقی حرام است
      • IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
        2 0
        اون موسیقی حرام هست که مثل وحشی ها میشن،،نه ساز،نوای عشق و انسانیت با اشعار متین،،ایرانی ها مسلمان شیعه بدون هیچی می‌دانند اشعار قدیمی رو و چه چه می‌زنند، یا دشتی می‌خوانند انسان لذت میبره،از همان خواندن های پدربزرگ مادربزرگ ها سرزمین،یا ،،،پس لهو لعب حرام هست،،نه صدای قدمت تاریخ که با شعر میاد،هنر محبت،عشق،انسانیت رو میگه،هرقوم قبیله ایران ساز،و شعر نوا خودشو داره،مثل انسان میخونن،ن مثل وحشی ها،و جنگل،
      • ابراهیم IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
        1 0
        تو دیگه کجا بزرگ شدی که هنوز از پیله تفکرات متحجرانه در نیومدی؟
    • IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      2 0
      پاسخ
      موسقی ایرانی و از عشق و محبت میگه،بعدم قران بخوانید تا بفهمید خداوند چی درون اون گذاشته، از هزار قرص آرام بخش،بهتره،تازه یواش یواش هم کاراتو چنان درست میکنه ،،امتحان کنید، قرآن، نماز ذکر،مخصوصا نماز قران،قران قران،چه کتابی هست خدایا ممنون
    • IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      1 0
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      زمین بهشت دیگه مثل دنیا ازجنس خاک و سنگ نیست.بلکه ازجنس نت های موسیقی است ! وبهشتیان روی طنین های موسیقیایی قدم برمیدارند!(دکترالهی قمشه ای).
    • کامران‌منوری IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      کاملا‌و‌دقیقا‌درست‌میگه،بخصوص‌موسیقی‌های‌آرام‌بخش‌که‌آرام‌ بخش‌مغزه،بخصوص‌مغزهایی‌که‌‌همش‌بمباران‌فکری‌دارند.

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