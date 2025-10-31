منیری: برخورد دو خودرو سواری در محور چناران منجر به مصدومیت ۲ نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری اظهار کرد: ظهر جمعه حادثه‌ای مبنی بر برخورد ۲ دستگاه خودرو سواری پژو پارس و ال ۹۰ در محور چناران به قوچان کیلومتر ۵۵ به عوامل پایگاه شهید یوسف کلاهدوز هلال احمر اعلام و بلافاصله عوامل پایگاه با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی ادامه داد: در این حادثه ۲ نفر از سرنشینان خودرو ال ۹۰ دچار مصدومیت شده بودند که بعد از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط عوامل هلال احمر مصدومان حادثه جهت مداوای بیشتر به بیمارستان موسی بن جعفر (ع) قوچان انتقال داده شدند.