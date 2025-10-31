آخرین گروه کاروان ورزشی ایران از بحرین به کشور بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین گروه از کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران که در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین حضور داشت، عصر امروز (جمعه) نهم آبان‌ماه وارد تهران شد.



ورزشکاران رشته‌های هندبال، جودو، کشتی ساحلی، فوتسال پسران، بوکس، شنا، تنیس روی میز و وزنه‌برداری یک روز پس از پایان رقابت‌های خود با استقبال مسئولان کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و جوانان و خانواده‌هایشان به کشور بازگشتند.



کاروان ورزشی ایران در این رقابت‌ها با شعار «سفیران امید» و حضور در ۲۲ رشته ورزشی شرکت کرد و با کسب ۲۲ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۲۴ برنز عملکردی درخشان از خود به جای گذاشت.



این کاروان با ثبت رکوردی تاریخی، به عنوان پرافتخارترین کاروان ایران در ادوار بازی‌های آسیایی جوانان شناخته شد و برای نخستین‌بار شمار مدال‌های طلای خود را در این سطح از رقابت‌ها افزایش داد.



در پایان مسابقات، ایران با ۲۲ مدال طلا و صعود ۱۶ پله‌ای نسبت به دوره گذشته، در جایگاه چهارم جدول مدالی قرار گرفت و افتخاری تازه در تاریخ ورزش جوانان کشور رقم زد.