کانون هموفیلی ایران: به تحریم دارویی پایان دهید

به گزارش خبرنگار مهر، کانون هموفیلی ایران به عنوان سازمان ملی و عضو رسمی فدراسیون جهانی هموفیلی (WFH)، طی نامه‌ای رسمی به آقای Stefan Priesner، نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، نسبت به وضعیت بحرانی بیماران هموفیلی و سایر بیماران مبتلا به اختلالات خون‌ریزی دهنده ارثی هشدار داد.

در این نامه تأکید شده است که به دلیل تحریم‌های مالی و محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، انتقال ارز برای واردات داروهای حیاتی مختل شده و در نتیجه، تأمین فاکتورهای انعقادی و درمان‌های حیاتی در مبدأ متوقف گردیده است. این شرایط، سلامت و جان هزاران بیمار از جمله کودکان و زنان را در معرض خطر فوری خون‌ریزی‌های داخلی، آسیب مفصلی دائم و حتی مرگ قرار داده است.

کانون هموفیلی ایران از دفتر سازمان ملل خواسته است: این موضوع را به عنوان یک اولویت فوری بهداشتی و بشردوستانه تلقی کرده و به نهادهای ذی‌ربط مانند WHO، OCHA، UNICEF و OHCHR ارجاع دهد و گام‌های لازم را برای ایجاد مسیر امن و بشردوستانه جهت انتقال داروهای نجات بخش به ایران بردارد.

در پایان نامه، از همکاری و تعهد دفتر سازمان ملل در حفاظت از سلامت و حقوق بیماران آسیب‌پذیر در ایران قدردانی شده است.

کانون هموفیلی ایران در نامه‌ای رسمی به «تدروس آدهانوم» مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، نسبت به تهدید جدی جان بیماران هموفیلی در ایران به دلیل اختلال در واردات داروهای حیاتی هشدار داد.

در این نامه تأکید شده است که به‌دلیل تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های بین‌المللی در انتقال ارز، ارسال داروهای حیاتی بیماران هموفیلی از شرکت‌های تولیدکننده متوقف شده و کشور با کمبود شدید فاکتورهای انعقادی روبه‌روست. این وضعیت جان هزاران بیمار، به‌ویژه کودکان و زنان دارای اختلالات خون‌ریزی‌دهنده را در معرض خطر خون‌ریزی‌های تهدیدکننده حیات، ناتوانی دائمی و مرگ قرار داده است.

کانون هموفیلی ایران از سازمان جهانی بهداشت خواسته است که این مسئله را در چارچوب تعهدات انسانی و مسئولیت جهانی در حفظ جان بیماران پیگیری کند و برای رفع موانع انتقال دارو و ایجاد مسیر امن و بشردوستانه جهت ارسال داروهای حیاتی به ایران اقدام فوری انجام دهد.

در پایان این نامه آمده است: این اقدام برای جلوگیری از بروز بحران انسانی قریب‌الوقوع انجام شده و در راستای اصول جهانی سلامت، عدالت و حقوق بشر است.

کانون هموفیلی ایران در نامه‌ای رسمی به دکتر «سزار گاریدو» رئیس فدراسیون جهانی هموفیلی، نسبت به وضعیت بحرانی بیماران هموفیلی در ایران به دلیل اختلال در تأمین داروهای حیاتی هشدار داد.

در این نامه آمده است: به‌دلیل تحریم‌های مالی و محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، انتقال ارز برای خرید داروهای بیماران هموفیلی با مشکل مواجه شده و در نتیجه ارسال دارو از شرکت‌های تولیدکننده متوقف گردیده است.

این وضعیت منجر به کمبود شدید فاکتورهای انعقادی و داروهای ضروری شده و جان هزاران بیمار از جمله کودکان و زنان دارای اختلالات خون‌ریزی دهنده را در معرض خطر خون‌ریزی های تهدیدکننده، ناتوانی‌های دائمی و مرگ قرار داده است.

کانون هموفیلی ایران در این نامه از فدراسیون جهانی هموفیلی خواسته است در چارچوب همکاری‌ها و مأموریت بشردوستانه بین‌المللی خود، برای رفع موانع موجود در مسیر تأمین داروهای بیماران هموفیلی در ایران اقدام کند؛ و همچنین با نهادهای بین‌المللی مرتبط مانند سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل، برای پیشگیری از تشدید بحران دارویی در ایران هماهنگی‌های لازم را انجام دهد.

کانون هموفیلی ایران در نامه‌ای رسمی به «مارتین گریفیتس» معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ‌کننده امداد اضطراری، نسبت به خطر جدی تهدید جان بیماران هموفیلی در ایران هشدار داد.

در این نامه آمده است که به‌دلیل تحریم‌های مالی و محدودیت‌های شدید بانکی، انتقال ارز برای خرید داروهای بیماران هموفیلی مسدود شده و در نتیجه ارسال داروهای حیاتی از سوی شرکت‌های تولیدکننده متوقف گردیده است.

این شرایط باعث کمبود حاد داروهای ضروری از جمله فاکتورهای انعقادی شده و جان بیماران، به‌ویژه کودکان و زنان مبتلا به اختلالات خون‌ریزی دهنده را با خطر خون‌ریزی‌های مرگبار، ناتوانی دائمی و مرگ روبه‌رو کرده است.

کانون هموفیلی ایران از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل خواسته است که این وضعیت را به‌عنوان بحران فوری انسانی به رسمیت بشناسد؛ و در هماهنگی با سازمان جهانی بهداشت و سایر نهادهای بین‌المللی، اقدام فوری برای ایجاد مسیر امن و انسانی جهت ارسال داروهای حیاتی به ایران انجام دهد.

در پایان نامه تأکید شده است؛ هدف از این اقدام، پیشگیری از بروز یک بحران انسانی قریب‌الوقوع و حفاظت از سلامت، حیات و کرامت انسانی بیماران است.

کانون هموفیلی ایران در نامه‌ای رسمی به «فولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، نگرانی عمیق خود را نسبت به پیامدهای انسانی و حقوق بشری ناشی از کمبود داروهای حیاتی بیماران هموفیلی در ایران اعلام کرد.

در این نامه تأکید شده است: به‌دلیل تحریم‌های بانکی و موانع مالی بین‌المللی، انتقال ارز برای خرید داروهای بیماران هموفیلی متوقف شده و در نتیجه واردات فاکتورهای انعقادی و سایر درمان‌های ضروری از سوی شرکت‌های تأمین‌کننده قطع گردیده است.

این وضعیت منجر به کمبود شدید داروهای حیاتی شده و جان بیماران، به‌ویژه کودکان و زنان مبتلا به اختلالات خون‌ریزی دهنده را در معرض خطر خون‌ریزی های مرگبار، ناتوانی‌های دائمی و مرگ قرار داده است.

کانون هموفیلی ایران در این نامه از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر خواسته است که تأثیر تحریم‌ها بر حق سلامت و حق حیات بیماران را مورد بررسی قرار دهد، و از همه نهادهای بین‌المللی بخواهد اقداماتی انجام دهند تا تحریم‌ها مانع دسترسی بیماران به دارو و خدمات درمانی نشود.

در پایان نامه آمده است: حمایت از دسترسی بیماران به درمان، بخشی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت اخلاقی و انسانی سازمان ملل متحد در دفاع از کرامت و حقوق بشر است