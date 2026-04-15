تلاش برای ثبت جهانی «قلعه بالای شاهرود»؛ موانع احصا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهریان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در میراث فرهنگی سمنان اعلام کرد: در حوزه گردشگری استان سیاست جدید بر تولید محتوای کوتاه، خلاقانه و اثرگذار با بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان، عکاسان و فیلمسازان حرفهای است.
وی با بیان اینکه ایجاد انگیزه سفر در مخاطب، هدف ما از این سیاستها است، افزود: تلاش میشود در این زمینه برگزاری فمتورهای تخصصی برای دعوت از فعالان رسانهای و تولیدکنندگان محتوا بهعنوان سفیران گردشگری استان، در دستور کار قرار گیرد.
معاون میراث فرهنگی استان سمنان در ادامه با اشاره به ظرفیتهای زیرساختی استان بیان کرد: اقامتگاههای بومگردی بهدلیل استقرار در مناطق بکر، خود بهعنوان مقاصد گردشگری عمل میکنند و نقش مهمی در توزیع متوازن سفر دارند.
طاهریان اکوکمپهای کویری را از خلاهای بزرگ استان در حوزه گردشگری دانست و گفت: با وجود ظرفیتهای کمنظیر کویری، کمبود اکوکمپهای فعال یکی از خلأهای مهم استان است که با تقویت هماهنگیهای بیندستگاهی و رفع موانع موجود، زمینه ایجاد و توسعه آنها فراهم خواهد شد.
وی به اهمیت حضور در عرصههای ملی و بینالمللی اشاره کرد و افزود: ثبت جهانی آثار تاریخی و معرفی روستاهای هدف گردشگری از اولویتهای اصلی استان است، در همین راستا روستای قلعهبالا بهعنوان یکی از گزینههای شاخص برای ثبت در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان مطرح شده و میتواند نقش مهمی در جذب گردشگران علاقهمند به فرهنگ بومی ایفا کند.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان تصریح کرد: طراحی مسیرهای گردشگری در مناطق کوهستانی و بیابانی و همچنین تعریف سفرهای ترکیبی با استانهای همجوار، در راستای پاسخ به نیازهای گردشگران امروز که بهدنبال تجربههای متفاوت، هیجانانگیز و ماجراجویانه هستند، در حال انجام است.
طاهریان همچنین به سیاست واگذاری بناهای تاریخی اشاره کرد و گفت: واگذاری این بناها و حتی برخی فضاهای اداری به بخش خصوصی با قراردادهای بلندمدت، با هدف احیای آنها و ورود به چرخه خدمات گردشگری در حال پیگیری است.
