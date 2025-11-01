به گزارش خبرنگار مهر، بهداد سلیمی در حاشیه مراسم تقدیر از قهرمانان در مسابقات جهانی وزنه‌برداری گفت: مسابقات قهرمانی جهان خوب بود و خوشبختانه تیم ملی با عنوان قهرمانی به کار خود پایان داد. خدا را شکر بچه‌ها نتایج خوبی به دست آوردند، اما متأسفانه آسیب‌دیدگی شانه علی داوودی باعث شد نتوانیم نتیجه دلخواه و مدال سنگین مجموع را کسب کنیم.

سلیمی افزود: امیدواریم سال آینده بتوانیم با قدرت بیشتر در اوزان بالا و سنگین وزن حاضر شویم.

وی در مورد ترکیب تیم ملی وزنه‌برداری برای حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی عنوان کرد: در بازی‌های کشورهای اسلامی پنج سهمیه داریم و در هر وزن نهایتاً با یک نماینده می‌توانیم شرکت کنیم. سه نفر از ترکیب مسابقات جهانی در آن حضور خواهند داشت و دو نفر دیگر به تیم اضافه می‌شوند و با همین ترکیب راهی عربستان خواهیم شد.

وی در پاسخ به این سوال که الان همه نگران این هستند که در مجموع وزنه‌برداری به طلا نرسیده است گفت: نزدیک‌ترین نفر ما به طلای مجموع علی داوودی بود و با توجه به آمادگی او اگر بدشانسی و مصدومیت رخ نمی‌داد، مطمئنم می‌توانستیم طلای مجموع را به دست بیاوریم. متأسفانه آن روز، روز علی نبود. این‌ گونه بدشانسی‌ها هم جزئی از ورزش حرفه‌ای است.

سلیمی درباره تغییر اوزان در المپیک گفت: هنوز تغییر اوزان به‌صورت رسمی و نهایی به ما اعلام نشده است. هرچند صحبت‌هایی در این رابطه بوده اما تا زمان اعلام رسمی نمی‌توانیم درباره جزئیات چیزی بگوییم.

وی در واکنش به انتقادات به تیم ملی وزنه‌برداری عنوان کرد: ما از انتقاد سازنده استقبال می‌کنیم. انتقاد فنی و اهل‌فن قطعاً می‌تواند کمک کند و ما با جان و دل می‌شنویم. اما کسانی که دنبال سهم‌خواهی یا منافع شخصی هستند و صرفاً شعار می‌دهند، حرف‌شان را جدی نمی‌گیریم. ما از هر کسی که بخواهد کمک کند و حمایت کند استقبال می‌کنیم. اما تا به امروز به کسی باج ندادم و نخواهم داد. اگر کسی انتقادی دارد باید منصفانه و فنی باشد تا به پیشرفت کمک کند.

سلیمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره ویدئوی منتشرشده از علی داوودی پیش از مسابقات و اظهارنظر منتقدان گفت: چه کسی می‌گوید کار درستی نبود؟ جنگ روانی قبل از مسابقه جزئی از نبرد است. ما هم از این استراتژی استفاده می‌کنیم. باید از قبل از ورود به هتل و محل مسابقات تلاش کنیم حریفان را از نظر ذهنی و روحی تضعیف کنیم تا در میدان رقابت کار برای آن‌ها سخت‌تر شود. من همیشه از این روش در مسابقات مهم استفاده کردم. هدف این است که حریفان به‌جای تلاش برای طلا، برای نقره تلاش کنند. برنامه‌ریزی ما برای علی داوودی نیز بر همین مبنا بود تا حریفان از نظر روانی ضعیف شوند و او مسابقه راحت‌تری داشته باشد، اما متأسفانه مصدومیت اجازه نداد عملکرد درخشانی ارائه دهد.

وی تأکید کرد: با وجود همه مشکلات مسیر و هدف‌گذاری ما مشخص است و با تلاش و برنامه‌ریزی ادامه می‌دهیم تا در رویدادهای پیش رو نتایج بهتری برای کشور رقم بزنیم. ممنون از حمایت همه و امیدواریم در مسابقات آینده شرایط و نتایج بهتری داشته باشیم.