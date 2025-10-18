علیرضا معینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکردش در مسابقات جهانی وزنه‌برداری گفت: خدا را شکر امسال در مسابقات جهانی که در شهر فورده نروژ برگزار شد، توانستم یک مدال طلا و یک مدال نقره به دست بیاورم و رکورد یک‌ضرب دنیا را نیز یک کیلوگرم ارتقا داده و به نام ایران ثبت کنم. سطح مسابقات بسیار بالا بود و قهرمانان المپیک و جهان در این دسته حضور داشتند که خدا را شکر توانستم با شش حرکت صحیح و عملکرد مطلوب، دست پر از این مسابقات بازگردم.

وی در مورد رقابت با کارلوس ناسا بلغارستانی و کیانوش رستمی گفت: این دو از ورزشکاران و قهرمانان بزرگ این رشته ورزشی هستند که عنوان قهرمان المپیک را در کارنامه دارند. خدا را شکر من هم توانستم با یک نمایش خوب، رکوردهای قابل توجهی ثبت کنم و ضمن کسب عنوان، تجربه ارزشمندی به دست آورم.

دارنده مدال نقره مسابقات جهانی در پاسخ به این سوال که چرا نتوانست به طلای مجموع دست پیدا کند، خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را در این رقابت‌ها انجام دادم، اما شرایط مسابقه به گونه‌ای است که در حرکات دوضرب باید یک کیلو یک کیلو وزنه اضافه می‌کردیم. حریف من قهرمان المپیک بود و با اختلاف اندکی توانست قهرمان شود. امیدوارم سال آینده بتوانم همین اختلاف اندک را جبران کنم.

معینی در مورد حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی گفت: مسابقات کشورهای اسلامی حدود ۲۰ روز دیگر در عربستان برگزار می‌شود. ما بلافاصله بعد از مسابقه تنها با یک روز استراحت، تمرینات خود را در نروژ آغاز کردیم و از امروز هم در تهران تمرینات را ادامه دادیم تا برای حضور در بازی های کشورهای اسلامی با آمادگی کامل آماده شویم.

وی در خصوص تغییر اوزان نیز توضیح داد: با کاهش وزن دسته از ۹۶ کیلوگرم به ۹۴ کیلوگرم شرایط کمی سخت‌تر شده است. زیرا باید دو کیلوگرم وزن کم کنیم اما این تغییر تأثیر زیادی بر عملکرد من ندارد چون وزن بدنم معمولاً بین ۹۵ تا ۹۶ کیلوگرم است.

ملی‌پوش وزنه‌برداری ایران تأکید کرد: از رئیس فدراسیون وزنه‌برداری که همواره پشتیبان و حامی ورزشکاران هستند، و همچنین از کادر فنی تیم ملی به‌ویژه بهداد سلیمی و دستیارانش تشکر می‌کنم و امیدوارم روند مدال آوری تیم ملی در مسابقات آینده ادامه داشته باشد.