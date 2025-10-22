علیرضا معینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره قهرمانی خود در مسابقات نروژ اظهار کرد: خدا را شکر، همه چیز بسیار خوب برگزار شد. میزبانی عالی بود و از همه لحاظ امکانات فراهم بود. آب و هوا سرد بود ولی هیچ مشکلی ایجاد نکرد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری‌هایش پیش از حضور در مسابقات نروژ افزود: واقعاً فکر می‌کردیم که این نتیجه به دست بیاید و تلاش‌هایمان جواب داد. استقبال و حمایت‌ها هم خیلی خوب بود، مخصوصاً لطف شهردار محترم و شورای شهر سده لنجان فراموش شدنی نیست.

وی درباره جایگزینی با علی داودی و پرچمداری تیم ملی در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی ریاض ۲۰۲۵ گفت: خدا را شکر می‌کنم که پرچم به دست وزنه‌برداری افتاد و خیلی خوشحالم که مسئولیت پرچمداری تیم ملی را بر عهده دارم. تلاش می‌کنیم بهترین عملکرد خود را در مسابقات ارائه دهیم و تمرکزمان روی کسب نتیجه عالی است. هدف‌گذاری ما روشن است و با تمام توان آماده مسابقات هستیم.

وی در خصوص تمرینات و آماده‌سازی گفت: تمرین‌ها ادامه دارد و تمام تلاشمان این است که در مسابقات بعدی نیز موفق باشیم. هیچ مشکلی در روند آماده‌سازی نداریم و با برنامه‌ریزی دقیق پیش می‌رویم.

گفتنی است؛ در مسابقات وزنه‌برداری نروژ که در روزهای اخیر برگزار شد علیرضا معینی، ملی‌پوش اصفهانی وزنه‌برداری، عملکرد درخشانی از خود نشان داد. با توجه به اینکه معینی یک‌ضرب‌زن است، در اولین حرکت پشت وزنه ۱۷۴ کیلوگرم قرار گرفت و آن را به راحتی مهار کرد. وی در حرکت دوم برای مدال طلا با کارلوس ناسار بلغاری وارد رقابت شد و وزنه ۱۷۹ کیلوگرم را با قدرت مهار کرد و از خوشحالی فریاد زد. در حرکت سوم، معینی وزنه ۱۸۲ کیلوگرم را بالای سر برد و رکورد جهان را یک کیلوگرم شکست و طلا گرفت.

در حرکت دوضرب، معینی در اولین تلاش وزنه ۱۹۸ کیلوگرم را زد. وی در حرکت دوم وزنه ۲۰۴ کیلوگرم را بالای سر برد و در آخرین حرکت خود وزنه ۲۰۹ کیلوگرم را مهار کرد و در آغوش بهداد سلیمی جای گرفت. معینی با مجموع ۳۹۱ کیلوگرم عنوان نایب‌قهرمانی جهان را به دست آورد.

روز گذشته با اعلام فدراسیون وزنه‌برداری مبنی بر اینکه حضور علی داودی در مسابقات به دلیل شرایط خاص درمانی به صلاحش نیست و از حضور در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی ریاض ۲۰۲۵ انصراف می‌دهد، کمیته ملی المپیک علیرضا معینی را به عنوان پرچم‌دار تیم ملی معرفی کرد.