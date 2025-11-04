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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

خدائیان: وحدت مردم سد توطئه‌های دشمنان است

خدائیان: وحدت مردم سد توطئه‌های دشمنان است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر شناخت عمیق مردم ایران از دوست و دشمن گفت: تنها راه پاسداری از ارزش‌های اسلام و انقلاب، حفظ اتحاد و یکپارچگی ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه مردم شریف ایران اسلامی دوست و دشمن را به‌خوبی می‌شناسند، اظهارکرد: ملت ایران می‌دانند تنها راه پاسداری از ارزش‌های اسلام و انقلاب و مقابله با استکبار جهانی، حفظ اتحاد و یکپارچگی است.

وی افزود: هر گروه، جناح یا فردی که بخواهد به این انسجام ملی لطمه بزند، با ایستادگی مردم و روشنگری دستگاه‌های مسئول روبه‌رو خواهد شد.

خدائیان با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان تصریح کرد: امروز در سراسر کشور شاهد حضور گسترده و باشکوه ملت هستیم؛ حضوری که دشمنان اسلام و انقلاب تلاش می‌کنند با سانسور رسانه‌ای، مانع دیده‌شدن آن در سطح جهانی شوند.

کد مطلب 6644592
مهسا حيدری توچائی

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