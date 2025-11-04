به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه مردم شریف ایران اسلامی دوست و دشمن را به‌خوبی می‌شناسند، اظهارکرد: ملت ایران می‌دانند تنها راه پاسداری از ارزش‌های اسلام و انقلاب و مقابله با استکبار جهانی، حفظ اتحاد و یکپارچگی است.

وی افزود: هر گروه، جناح یا فردی که بخواهد به این انسجام ملی لطمه بزند، با ایستادگی مردم و روشنگری دستگاه‌های مسئول روبه‌رو خواهد شد.

خدائیان با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان تصریح کرد: امروز در سراسر کشور شاهد حضور گسترده و باشکوه ملت هستیم؛ حضوری که دشمنان اسلام و انقلاب تلاش می‌کنند با سانسور رسانه‌ای، مانع دیده‌شدن آن در سطح جهانی شوند.