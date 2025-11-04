https://mehrnews.com/x39vtx ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳ کد مطلب 6644670 استانها خوزستان استانها خوزستان ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳ خروش باشکوه مردم اهواز در راهپیمایی ۱۳ آبان اهواز - مردم اهواز با حضور باشکوه در راهپیمایی روز ۱۳ آبان، علیه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا شعار دادند. دریافت 23 MB کد مطلب 6644670 کپی شد مطالب مرتبط امیر سیاری:ملت ایران با بصیرت و وحدت مبارزه با استکبار را ادامه می دهد تجلی وحدت و استکبار ستیزی در راهپیمایی ۱۳ آبان خاش برگزاری راهپیمایی استکبارستیزی ۱۳ آبان در اهواز برگزاری راهپیمایی پرشور ۱۳ آبان با وجود آلودگی هوا در رودان راهپیمایی ۱۳ آبان در بندرعباس برچسبها اهواز راهپیمایی یوم الله 13 آبان
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