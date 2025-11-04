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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

خروش باشکوه مردم اهواز در راهپیمایی ۱۳ آبان

خروش باشکوه مردم اهواز در راهپیمایی ۱۳ آبان

اهواز - مردم اهواز با حضور باشکوه در راهپیمایی روز ۱۳ آبان، علیه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا شعار دادند.

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کد مطلب 6644670

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