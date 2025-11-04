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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

برگزاری راهپیمایی پرشور ۱۳ آبان با وجود آلودگی هوا در رودان

برگزاری راهپیمایی پرشور ۱۳ آبان با وجود آلودگی هوا در رودان

رودان - مردم رودان با وجود هوای نامطلوب شهرشان حضوری حماسی در راهپیمایی را ثبت کردند.

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کد مطلب 6644659

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    نظرات

    • IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
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      درودبر دانش آموزان

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