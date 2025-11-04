https://mehrnews.com/x39vtj ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸ کد مطلب 6644659 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸ برگزاری راهپیمایی پرشور ۱۳ آبان با وجود آلودگی هوا در رودان رودان - مردم رودان با وجود هوای نامطلوب شهرشان حضوری حماسی در راهپیمایی را ثبت کردند. دریافت 52 MB کد مطلب 6644659 کپی شد مطالب مرتبط حضور گسترده دانش آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان کازرون دانشآموزان سنندجی: پشت ایران اسلامی ایستادهایم مردم رودان از علت حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن میگویند محسن رضایی: دانش آموزان ما امروز سیاسی هستند کیفیت هوا در اکثر شهرهای البرز ناسالم شد راهپیمایی مردمی ۱۳ آبان در ساری خروش باشکوه مردم اهواز در راهپیمایی ۱۳ آبان برچسبها یوم الله 13 آبان راهپیمایی رودان.هرمزگان
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