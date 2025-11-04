امیر سیاری:ملت ایران با بصیرت و وحدت مبارزه با استکبار را ادامه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری ظهر سه شنبه در سخنرانی روز ۱۳ آبان در زنجان با بیان اینکه زنجان پایتخت شور و شعور ایران اسلامی است، از مردم ولایتمدار، انقلابی و همیشه در صحنه این استان تجلیل کرد.

وی با اشاره به پیشینه درخشان مردم زنجان در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و حضور پرشور آنان در صحنه‌های مختلف اظهار داشت: زنجان، شهر سه هزار و پانصد و پنجاه شهید، شهر غواصان دریادل و مردان بزرگ است. مردمی دارد خونگرم، ولایت‌مدار، مذهبی و شهادت‌طلب. حضور در میان چنین مردمی برای من مایه افتخار و شکرگزاری از خداوند متعال است.

امیر دریادار سیاری در ادامه با گرامیداشت سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، تأکید کرد: سیزدهم آبان روزی بزرگ و ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ روزی که نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی و سلطه‌طلبی قدرت‌های زورگو به شمار می‌رود. این روز باید همواره زنده نگه داشته شود تا نسل جوان و نوجوان ما مسیر مبارزه با استکبار را با آگاهی و بصیرت ادامه دهند.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش در ادامه، خطاب به جوانان و نوجوانان حاضر در مراسم، به تبیین مفهوم استکبار پرداخت و گفت: استکبار در لغت به معنای خودبرتربینی و در عمل به معنای سلطه‌جویی، غرور و کبر است. در قرآن کریم نیز بارها به این ویژگی اشاره شده است. استکبار یعنی خوی بزرگ‌بینی و سلطه‌طلبی بر دیگران.

وی در تشریح ویژگی‌های اصلی استکبار افزود: استکبار سه ویژگی مهم دارد؛ نخست آنکه نمی‌خواهد کشورها پیشرفت کنند و به‌ویژه در برابر کشورهایی که در برابر او ایستادگی می‌کنند، همواره در پی عقب نگه‌داشتن آنهاست. دوم، خوی سلطه‌طلبی و جهان‌خواری دارد و می‌خواهد همه جهان را در اختیار خود بگیرد. سوم، منفعت‌طلب است و می‌کوشد منابع طبیعی، اقتصادی و انسانی ملت‌ها را در راستای منافع خود به کار گیرد.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با بیان اینکه استکبار به‌دنبال عقب‌ماندگی ملت‌ها و سلطه بر جهان است، گفت: ملت ایران با بصیرت و وحدت راه مبارزه با استکبار را ادامه می‌دهد

امیر دریادار سیاری خاطرنشان کرد: زمانی که استکبار می‌خواهد کشورها را از رشد بازدارد، سلطه جهانی خود را گسترش دهد و منابع ملت‌ها را در اختیار بگیرد، در واقع در مسیر نابودی استقلال و عزت ملت‌ها گام برمی‌دارد. از این رو، وظیفه ماست که با بصیرت، اتحاد و تکیه بر توان داخلی، در برابر این خوی استکباری بایستیم.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران درتأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، رهبری حکیمانه و روحیه استکبارستیزی خود، هرگز اجازه نخواهد داد دشمنان این سرزمین در مسیر استقلال، پیشرفت و عزت کشورمان خللی ایجاد کنند.

۱۳ آبان سه محور مهم تاریخی را را در کشور رقم زد

امیر دریادار سیاری خطاب به جوانان و نوجوانان کشور با مرور تاریخ صد سال اخیر ایران، به بررسی نقش و تأثیر استکبار جهانی در سرنوشت کشور پرداخت و گفت: ۱۳ آبان سه محور مهم تاریخی را را در کشور رقم زد.

وی با اشاره به آغاز سلطنت رضاخان پهلوی در سال ۱۳۰۴ شمسی یادآور شد: رضاخان با حمایت و خواست مستقیم استکبار جهانی، به ویژه انگلیس، به سلطنت رسید و کشوری با سابقه تاریخی درخشان و هویت مستقل، در آن زمان به گونه‌ای تحت نفوذ و هدایت قدرت‌های خارجی قرار گرفت.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش افزود: رضاخان در طول ۱۶ سال حکومت خود بسیاری از حقوق مردم ایران را نادیده گرفت و املاک فراوانی در اقصی نقاط کشور تحت اختیار خاندان پهلوی درآمد.

وی به اشغال ایران توسط متفقین در شهریور ۱۳۲۰ اشاره کرد و گفت: شوروی از شمال و انگلیس از جنوب وارد ایران شدند و رضاخان مجبور شد تحت فشار مستقیم استکبار جهانی، به ویژه بریتانیا، از سلطنت کناره‌گیری کند و به جزیره موریس تبعید شود که این اتفاق نمونه‌ای از خفت و خواری اعمال‌شده بر ملت ایران در آن دوره است.

امیر سیاری با اشاره به حاکمیت محمدرضا پهلوی و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشاره عنوان کرد: پس از فرار شاه از کشور و موفقیت نهضت ملی ایران، استکبار جهانی، به ویژه آمریکا و انگلیس، با طراحی کودتای ۲۸ مرداد، شاه را بازگرداند و وابستگی کشور به آمریکا را افزایش داد.

وی با بیان اینکه سه واقعه تاریخی در روز ۱۳ آبان باعث ثبت این روز به عنوان روز مبارزه با استکبار شد، خاطرنشان کرد: در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ تبعید امام خمینی (ره) به دلیل مخالفت با قانون کاپیتولاسیون که اجازه می‌داد اتباع آمریکایی در ایران بدون مجازات باشند و مصونیت قضائی داشته باشند، رقم خورد و باید توجه داشت که این قانون به مستشاران آمریکایی حقوق ویژه‌ای به نام «حق توحش» می‌داد.

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان نشانگر اقتدار ملت ایران پس از پیروزی انقلاب بود

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با اشاره به شهادت دانش‌آموزان معترض در راهپیمایی‌های ضد استکباری در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ تاکید کرد: این دانش‌آموزان بدون سلاح و مسلح به اراده ملت بودند اما توسط نیروهای وابسته به رژیم پهلوی به رگبار بسته شدند و ده‌ها تن به شهادت رسیدند.

وی در مورد وقایع ۱۳ آبان ۱۳۵۸ اظهار کرد: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، ضربه مهمی به هیمنه استکبار جهانی وارد کرد و نشانگر اقتدار ملت ایران پس از پیروزی انقلاب بود.

امیر سیاری به پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ اشاره کرد و گفت: با فرار مستشاران خارجی و پیروزی انقلاب، کشور در اختیار ملت ایران قرار گرفت و این امکان فراهم شد که تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت کشور به دست ایرانیان باشد و منافع نامشروع آمریکا در ایران به طور کامل از بین رفت و موقعیت ژئوپلتیکی و منابع کشور در اختیار ملت قرار گرفت.

وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران، انقلاب ضد استکبار است، افزود: ملت ایران هوشیار و آگاهانه در برابر تلاش‌های استکبار جهانی ایستاده و ایستادگی خواهد کرد و این حضور مردمی و هوشمندی نسل جوان، ضامن استقلال و اقتدار کشور است.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با یادآوری تاریخ صد ساله دخالت استکبار در ایران، از جوانان و نوجوانان خواست تا با مطالعه تاریخ و آگاهی نسبت به حقوق ملت، در مسیر حفظ استقلال و هویت کشور هوشیار باشند.

انقلاب اسلامی ضربه‌های اساسی به پیکره استکبار جهانی وارد کرد

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با بیان اینکه انقلاب ایران علاوه بر تأمین استقلال ملی، دو ضربه مهم به پیکره استکبار جهانی وارد کرده است، از جوانان و نوجوانان خواست تا با مطالعه تاریخ و آگاهی نسبت به حقوق ملت، در مسیر حفظ استقلال و هویت کشور هوشیار باشند.

وی با اشاره به نقش ایران پیش از انقلاب خاطرنشان کرد: ایران قبل از انقلاب ژاندارم منطقه بود و به‌طور مستقیم حافظ منافع آمریکا در منطقه محسوب می‌شد و پس از انقلاب اسلامی، این جایگاه تغییر کرد و منافع آمریکا در کشور ما با چالش مواجه شد.

دریادار سیاری نخستین ضربه انقلاب را شکستن سلطه پوشالی آمریکا بر منطقه دانست و گفت: هیمنه‌ای که نظام سلطه و استکبار جهانی در منطقه و به ویژه ایران ایجاد کرده بود، به برکت انقلاب اسلامی فرو ریخت و آمریکا از بازگرداندن سلطه خود به کشور ما ناتوان ماند.

وی دومین ضربه انقلاب را مقابله با اقدامات مستقیم دشمن علیه ایران توصیف کرد و افزود: استکبار جهانی از همان روزهای آغازین انقلاب تلاش کرد با راه‌اندازی اختلافات قومی و مذهبی، ترور و جنگ تحمیلی هشت ساله، نظام جمهوری اسلامی را تضعیف کند.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش ادامه داد: بیش از ۱۷ هزار نفر در ترورها به شهادت رسیدند، اما ملت ایران به برکت انقلاب و رهبری امام خمینی (ره) مقاومت کرد و موفق شد.

وی با اشاره به اینکه صدام دیکتاتور عراق با حمایت مستقیم آمریکا و شوروی، جنگ هشت ساله را علیه ایران آغاز کرد تا منافع آمریکا در منطقه احیا شود، تصریح کرد: اما ایران با پایداری و فداکاری جوانان و نیروهای مسلح، پیروز شد و صدام با تمامی امکاناتش شکست خورد.

امیر سیاری افزود: دشمن پس از جنگ نیز دست از دشمنی نکشید و با تحریم، تهاجم فرهنگی، جنگ نرم و عملیات ترکیبی اقتصادی، سیاسی، نظامی، سایبری و فضایی تلاش کرده است جایگاه خود را در منطقه بازگرداند، اما تاکنون موفق نبوده است.

وی با اشاره به اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان و سوریه گفت: کشتار ده‌ها هزار کودک، زن و مرد غیرنظامی در این مناطق، نشان‌دهنده وحشی‌گری استکبار جهانی است که به کمک نیابتی‌ها، اهداف خود را پیش می‌برد.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش همچنین درباره تهدیدات اخیر علیه ایران عنوان کرد: رژیم صهیونیستی همواره به نیابت از آمریکا عمل می‌کند و دشمن اصلی ایران استکبار جهانی است و حتی ورود مستقیم آمریکا در جنگ‌های منطقه نیز نتوانسته علیه ملت ایران موفق باشد و هر بار شکست خورده است.

وی تأکید کرد: انقلاب اسلامی ایران همواره دشمنان خود را ناکام گذاشته و موجب عزت و استقلال کشور شده است و استکبار جهانی دشمن ماست و هرگز نمی‌تواند در مقابل عظمت انقلاب و حضور ملت ایران پیروز شود.

حفظ روحیه استکبارستیزی و قوی شدن در همه ابعاد، راهبرد ملت ایران برای مقابله با دشمن است

امیر دریادار سیاری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری اظهار کرد: استکبارستیزی حراست از اعتقادات ماست و ملت ایران باید همواره روحیه استکبارستیزی خود را حفظ کند و آنچه مشکلات کشور را حل می‌کند، روحیه و تفکر انقلابی به معنای توکل به خدا، اعتماد به درون، شجاعت در اقدام و عمل، بهره‌گیری از ابتکار و امیدواری به آینده است.

وی ملت ایران را با هویتی تاریخی، انقلابی و بصیرت‌مند توصیف کرد و افزود: ملت ما شهادت‌طلب، شجاع و با انگیزه است و همواره برای حفظ تمامیت ارضی، استقلال و انقلاب اسلامی ایران، جلوگیری از سلطه و استثمار، در همه صحنه‌ها حاضر بوده و حاضر است.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با تأکید بر اینکه دشمن اصلی انقلاب اسلامی، استکبار جهانی است، تصریح کرد: راه مقابله با استکبار قوی شدن در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی است و تنها با تقویت این ابعاد می‌توانیم مسیر پرافتخار انقلاب را ادامه داده و در مقابل دشمن ایستادگی کنیم.

وی ادامه داد: شهدایی که با فداکاری خون خود را نثار کردند، رمز سرافرازی کشور ما هستند و رمز موفقیت ما، اتحاد، انسجام، همدلی و حرکت در مسیر ولایت است و نباید اجازه دهیم هیچکس به این رمز موفقیت آسیب وارد کند.