۱۳ آبان نماد استکبارستیزی ملت ایران است؛ مکتب فاطمی الگوی مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی صبح سه شنبه در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در بیجار با گرامیداشت این روز اظهار کرد: امسال ۱۳ آبان مصادف با ایام شهادت مجاهد واقعی، حضرت زهرا (س) است و این تقارن، پیام روشنی از استمرار راه مجاهدت و استکبارستیزی دارد.

وی افزود: اهمیت ۱۳ آبان به دلیل سه رخداد بزرگ در سال‌های ۱۳۴۳، ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ است که هر سه، نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی به‌ویژه آمریکا محسوب می‌شوند.

امام جمعه بیجار با اشاره به گسترش قدرت ایران اسلامی و جریان مقاومت در منطقه گفت: امروز در حالی‌که بیداری اسلامی در حال گسترش است، هیمنه آمریکا رو به زوال بوده و دوران افول خود را در آسیا و جهان طی می‌کند.

وی بیان کرد: استکبارستیزی ملت ایران برخاسته از آموزه‌های قرآن است و همان‌گونه که خداوند پیامبران را برای دعوت به توحید و دوری از طاغوت فرستاد، ملت ایران نیز در برابر طاغوت زمان یعنی آمریکا ایستاده است.

خورشیدی با بیان اینکه آمریکا از روش‌های مختلف سخت، نیمه‌سخت و نرم برای پیشبرد اهداف نامشروع خود بهره می‌گیرد، گفت: دشمن یک روز با زور، روزی با تحریم‌های حداکثری و گاهی با جنگ شناختی و رسانه‌ای به دنبال نفوذ است.

وی ادامه داد: در دوران مذاکره نیز سرداران و مردم ما را به شهادت رساندند اما با تدبیر رهبر معظم انقلاب، نیروهای مسلح پاسخ دندان‌شکنی به دشمن دادند تا جایی که مجبور به التماس برای آتش‌بس شدند.

وی ضمن تقدیر از حضور گسترده مردم بیجار در راهپیمایی ۱۳ آبان، تصریح کرد: امروز همان دشمنان دم از مذاکره می‌زنند و می‌گویند ایران نباید موشک با برد بیش از ۵۰۰ کیلومتر داشته باشد یا از مقاومت حمایت کند، اما بیداری اسلامی و آگاهی ملت‌ها این نقشه‌ها را بر هم زده است و حتی در قلب اروپا انسان‌های آزاده در حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین به پا خاسته‌اند.

امام جمعه بیجار تأکید کرد: حضور پرشور مردم و مشت‌های گره‌کرده آنان پیام روشنی دارد؛ ما با رژیم منحوس صهیونیستی می‌جنگیم تا مسجدالاقصی آزاد شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حضرت زهرا (س) نه تنها در عبادت و عفت، بلکه در مبارزه، مجاهدت و استکبارستیزی الگوست و امروز مکتب فاطمی در ایران، عراق، یمن و فلسطین، الهام‌بخش مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار جهانی است.