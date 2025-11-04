خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با فرارسیدن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، مردم شهرستان‌های مختلف گیلان از اقشار و گروه‌های گوناگون با حضور پرشور در خیابان‌ها، شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند و بار دیگر بر تداوم راه امام خمینی (ره) و تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند.

راهپیمایان با در دست داشتن پلاکاردها و دست‌نوشته‌هایی با مضامین استکبارستیزی از جمله «هیهات مناالذله»، «آمده‌ایم تا بگوییم آماده‌ایم»، «نسل علی‌اکبر، فداییان رهبر»، «حتی یک لحظه با آمریکا کنار نخواهیم آمد» و «ملت ما دشمن شماره یک خود را آمریکا می‌داند»، مسیرهای تعیین‌شده راهپیمایی را طی کردند.

اگرچه ۱۳ آبان را اغلب به نام «روز دانش‌آموز» می‌شناسند، اما در راهپیمایی امروز تنها دانش‌آموزان نبودند که حضور داشتند؛ از نوجوانان و جوانان تا خانواده‌ها، فرهنگیان، کارگران، بازاریان و اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر حضور یافته‌اند تا فریاد استکبارستیزی خود را به گوش جهانیان برسانند.

در سراسر استان، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب گیلان، از جلگه تا کوه و جنگل، گیلک و تالش و تات و ترک و فارس دوشادوش هم آمده‌اند و صحنه‌هایی از وحدت و همبستگی ملت ایران را به نمایش گذاشته‌اند.

مردم غیور گیلان، زن و مرد، پیر و جوان، با حضوری پرشور اعلام کردند تا آخرین نفس پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و حتی تشدید تحریم‌های ظالمانه نیز نمی‌تواند در اراده پولادین آنان خللی وارد کند.

همچنین در راهپیمایی امروز حضور پررنگ جوانان و نوجوانان در کنار بزرگسالان چشمگیر بود و عشایر گیلان نیز با لباس‌های بومی و محلی خود در این مراسم حضور یافتند تا بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهدا نشان دهند.

۱۳ آبان نماد مقاومت ملت ایران در برابر مداخلات آمریکا است

«هادی حق‌شناس» استاندار گیلان در حاشیه راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاید اولین دخالت آشکار آمریکا به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بازگردد. طبیعی است که نسل جدید این مداخلات آشکار را به یاد داشته باشند.

وی ادامه داد: آخرین دخالت آشکار آمریکا در جنگ ۱۲ روزه و بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران رخ داد وقتی آمریکا آشکارا در امور داخلی ایران دخالت می‌کند، باید بداند تا زمانی که این مداخلات تکرار شود، شعارهای مردم بر علیه شأن ادامه خواهد داشت.

حق‌شناس تأکید کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان نمادی از مقاومت ملت ایران در برابر سلطه‌جویی و مداخلات خارجی است و نسل امروز نیز باید این درس تاریخی را فراموش نکند.

ضرورت تبیین حقیقت تاریخ متعالی ایران برای آینده‌سازان این کشور

«سرهنگ حسن امینی» فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در حاشیه راهپیمایی روز ۱۳ آبان در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز اظهار کرد: یوم‌الله سیزدهم آبان روز بصیرت، عزت و استقلال‌خواهی توأم با اقتدار ملت بزرگ ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه سیزده آبان یادآور سه رویداد بزرگ و اثرگذار تاریخ معاصر ایران است، افزود: تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و حرکت انقلابی دانشجویان مؤمن در سال ۱۳۵۸ در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بیانگر عزت برگرفته از قیام عاشورای حسینی ملت ایران بوده و ثابت کردند که هیچ گاه زیر بار ظلم نرفته و نخواهند رفت.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تاکید بر اینکه مقاومت، استقلال خواهی و ایستادگی در برابر الگوی مداخله گرایانه و زیاده‌خواهی نظام سلطه همواره پیروز، پویا و جریان ساز است، گفت: الگوی مقاومت، ایستادگی و دست برتر نیروهای انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در واقعه تسخیر لانه جاسوسی که به تعبیر امام راحل (ره)، «انقلاب دوم» نام گرفت، چهره واقعی استکبار و قدرت توحیدی ایران اسلامی را در جهان هویدا کرد.

سرهنگ امینی با تاکید بر ضرورت تبیین حقیقت تاریخ متعالی ایران اسلامی برای آینده‌سازان این کشور با تمرکز بر تربیت نسلی مقاوم و امید آفرین افزود: جوان مؤمن ایرانی مظهر امید و اقتدار است و با تکیه بر ایمان قله‌ها را فتح کرده و همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران فرمودند، «جوانان امیدآفرین ایران عزیز به عنوان «نماد ملّت»، این قدرت را دارند که بر قله‌ها بایستند و ذهن‌ها و چشم‌های جهان را متوجه فضای روشن ایران کنند.»

وی تسخیر لانه جاسوسی را یکی از گام‌های مهم مقاومت مردم ایران در برابر استکبار دانست و افزود: دشمنی آمریکا با مردم ایران، سلطه‌گری آمریکا قبل از انقلاب و فتنه گری او بعد از انقلاب به عنوان مؤلفه‌های واضح و مبرهن مداخله جوانه نظام استکبار است که ملت هوشمند ایران اسلامی همواره با بصیرت به هنگام خود، دشمن را دچار خطای محاسباتی می‌کنند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تاکید بر ضرورت آگاهی جوانان از اسناد لانه جاسوسی به عنوان سند آشکار جنایت، دخالت، نفوذ و دشمنی آشکار آمریکا با ملت ایران تصریح کرد: ایران اسلامی در طول تاریخ انقلاب اسلامی با تکیه بر منویات امامین انقلاب و فرهنگ مقاومت حسینی، در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی گام برداشته و با عزمی راسخ و اراده‌ای پولادین به سوی حکومت مهدوی (عج) پیش می‌رود.

۱۳ آبان در تاریخ ایران روزی ماندگار است

«اسماعیل قاسمی» فرماندار فومن در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در فومن، ضمن گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۳ آبان در تاریخ ایران روزی ماندگار و سرنوشت‌ساز است که سه واقعه مهم از جمله تبعید حضرت امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۵۸ را در خود جای داده است.

وی با بیان اینکه مردم فومن امروز بار دیگر حماسه‌ای ماندگار رقم زدند، افزود: حضور گسترده اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، فرهنگیان، دانشگاهیان و خانواده‌های شهدا در این مراسم، جلوه‌ای از وحدت، بصیرت و ایمان عمیق مردم این شهرستان را به نمایش گذاشت.

قاسمی تصریح کرد: ۱۳ آبان یادآور روحیه ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و استکبار است و ملت ایران در طول این سال‌ها نشان داده‌اند که هیچ‌گاه در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان تسلیم نخواهند شد.

وی گفت: دانش‌آموزان دیروز با دستان خالی در برابر طاغوت ایستادند و امروز نیز فرزندان انقلابی و بصیر آنان با علم، آگاهی و ایمان، ادامه‌دهنده همان مسیر هستند.

فرماندار فومن با قدردانی از مردم این شهرستان خاطرنشان کرد: از صمیم قلب از حضور پرشور و حماسی مردم فومن در راهپیمایی ۱۳ آبان قدردانی می‌کنم؛ این حضور، پیام روشنی از وفاداری به انقلاب، رهبری و آرمان‌های امام خمینی (ره) بود و بار دیگر ثابت کرد که روحیه استکبارستیزی در جامعه ما زنده و پویا است.