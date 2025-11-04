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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۲

اتابک: معدن می‌تواند جایگزین نفت در اقتصاد کشور شود

اتابک: معدن می‌تواند جایگزین نفت در اقتصاد کشور شود

وزیر صمت گفت: بخش معدن ظرفیت آن را دارد که به‌عنوان مزیت فوق‌العاده کشور، جایگزین نفت در اقتصاد شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد اتابک ۱۲ آبان‌ماه سال جاری در نشست شورای عالی معادن با تاکید بر یک صدایی مصوبات این شورا، گفت: ترکیب این دوره از شورا و هماهنگی کم‌نظیر اعضا، فرصت مناسبی برای توسعه همه‌جانبه بخش معدن در کشور فراهم کرده و لازم است از این شرایط برای پیشبرد اهداف معدن به عنوان عامل توسعه اقتصادی، افزایش درآمد ارزی و ایجاد رفاه اجتماعی استفاده کرد.

وی ضمن مفید ارزیابی کردن محتوای کاری شورا در ۷ ماه اول سال ۱۴۰۴ افزود: اینکه اعضای شورا بتوانند با تکثر آرا در تصمیم‌گیری و صدای واحد در مصوبات، مسیر توسعه بخش معدن را هموار سازند و برونداد این تصمیمات منجر به گشایش گروه‌های معدن شود، قابل تمجید است.

بر اساس اعلام وزارت صمت، اتابک معدن را مزیت فوق‌العاده کشور در خلق ارزش‌افزوده و توسعه شاخص‌های اقتصادی نامید و یادآور شد: وجود معادن در اغلب استان‌ها و سهم آن در رتبه‌های جهانی با توجه به بکر بودن بیشتر نقاط سرزمین ایران برای اکتشاف و استخراج، قابلیت آن را در سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد و به زعم کارشناسان و صاحب‌نظران؛ جایگزین شدن نفت، نشان می‌دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از همسویی و اتفاق‌نظر قوای کشور در رشد بخش معدن و گسترش صنایع فرآوری مواد معدنی برای کاهش خام‌فروشی خبر داد و تصریح کرد: شورای عالی معادن با استفاده از زمینه مساعد فراهم شده، ساز و کار عملیاتی شدن مصوبات و شتاب گرفتن تدوین و تنظیم قواعد و مقررات توسعه این بخش را پیگیری کند.

کد مطلب 6645078
سمیه رسولی

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