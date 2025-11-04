محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در گفتگو با خبرنگار مهر به رشد هدف‌گذاری‌شده برای بخش معدن اشاره کرد و گفت: برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی، نیازسنجی دقیق ضروری است و باید ویژگی‌های خاص این بخش را مدنظر قرار دهیم. ایران دارای منابع طبیعی غنی است که براساس آن، این رشد در بخش معدن پیش‌بینی شده است.

بهرامن تصریح کرد: امروز بخش اکتشاف نیاز جدی به ماشین‌آلات حفاری دارد و باید حفاری‌های اکتشافی توسعه یابد. ما هم توان ساخت داخل را داریم و هم می‌توانیم از مسیر مشارکت‌ها نیازها را تأمین کنیم.

وی افزود: برای تحقق این رشد باید هم تولید افزایش یابد و هم نوسازی تجهیزات مورد توجه قرار گیرد. اگرچه اکنون در بخش‌هایی مانند فولاد دارای بازار هستیم، اما باید به آینده نیز نگاه کرد؛ آیا این بازارها در سال‌های آینده حفظ خواهند شد؟ بنابراین ارتقای فناوری ضروری است.

بهرامن تأکید کرد: لازم است استراتژی بخش معدن به صورت کامل و مبتنی بر زنجیره تولید تعریف شود، ظرفیت‌ها شناسایی گردد و بازارهای جهانی با به‌روزسازی فناوری حفظ شود تا فرصت‌ها در سطح بین‌الملل از دست نرود.

به گزارش مهر، ایران با وجود داشتن یک درصد جمعیت جهان اما دارای ۷ درصد منابع معدنی غنی دنیا شامل ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷ نوع ماده معدنی است. همچنین ارزش سرمایه معدنی ۲۷.۳ تریلیون دلار برآورد می‌شود. با این حال شاهد سهم بسیار کم و یک درصدی با بازدهی پایین بخش معدن در ارزش تولید کشور هستیم که این بی‌توجهی سبب ایجاد رانت بسیار در ساختار این صنعت شده است.

همچنین گزارش‌های پژوهشی نشان می‌دهد که ذخایر احتمالی و قطعی موجود در کشور که در آمارهای مختلف بیان می‌شود، حاصل اکتشاف کمتر از ۲۵ درصد عرصه کشور است؛ که بخش عظیمی از آن طی سالیان بسیار دور صورت گرفته و حاکمیت بخش معادن، اقدامات جدی در جهت اکتشاف ذخایر جدید حداقل در حلقه‌های ابتدایی زنجیره اکتشاف انجام نداده است. به گونه‌ای که بودجه اکتشافات ذخایر معدنی در کشور تنها حدود یک دهم استاندارد جهانی است. این در حالیست که هدف نهایی اکتشاف ذخایر معدنی، شناسایی دارایی‌های معدنی هر کشور است که از جمله مهمترین ابزار قدرت کشورها در حوزه منابع طبیعی و معدنی به شمار می‌رود.