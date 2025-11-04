به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران با انتقاد از سیاست‌های گذشته مبنی بر گران‌سازی پایتخت گفت: در دهه ۷۰ و دهه ۹۰، عده‌ای ایده‌ای را برای تهران مطرح کردند مبنی بر اینکه باید تهران را گران کنیم. آنان با افتخار می‌گفتند گران کنیم تا هر کسی نتواند به تهران بیاید و تهران‌نشینی باید هزینه داشته باشد.

وی افزود: خاصیت این تصمیم چه شد؟ خاصیتش این شد که تهران را گران کردند، اما کسی از تهران نرفت. بله، رفتند، اما به حاشیه‌نشینی. مردم گرفتار شدند. ما برعکس آن نگاه گفتیم باید تهران را ارزان کنیم؛ معیشتش، خدماتش، مسکنش.

زاکانی ادامه داد: امروز ۵۱ درصد تهرانی‌ها اجاره‌نشین هستند. ۵۱ درصد! هر کسی امروز قرارداد اجاره می‌بندد، از همین امروز برای یک سال آینده خواب ندارد. لذا این افراد از تهران می‌روند و از بیرون حاشیه‌نشین می‌شوند.

شهردار تهران تصریح کرد: در همین ایامی که درباره حریم تهران نامه‌نگاری می‌کنند و بحث‌هایی مطرح می‌شود، ما با زمین‌خوارها درگیر شده‌ایم. یکی از پرونده‌ها مربوط به یکی از خودروسازان مشهور است که دو شریک دارد؛ یکی در داخل ایران ممنوع‌الخروج است و دیگری در خارج از کشور ممنوع‌الورود. این‌ها عین واقعیت است.

وی افزود: این افراد ریختند تا ۱۳۰ هکتار زمین بگیرند. ما سه بار رفتیم و ساخت‌وساز آن‌ها را خراب کردیم، اما بازهم عده‌ای را پشت سر خودشان آوردند و گفتند کشاورز هستند.

زاکانی گفت: دلشان نه برای منابع طبیعی سوخته، نه برای آب، نه برای فرهنگ و نه برای اجتماع. نتیجه این وضعیت چه می‌شود؟ حجم بالای حاشیه‌نشینی، نابودی منابع طبیعی و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی.

وی تأکید کرد: اشکال در حریم تهران به‌واسطه تصمیمات غلط گذشته ایجاد شده و به اعتقاد من، این مسئله حتماً باید اصلاح شود.

* مهدی سبحانی