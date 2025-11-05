خودباوری و تلاش رسیدن به قله‌ از ارکان اصلی قوی شدن ایران عزیز است

علیرضا خجسته‌پور قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر پیرو سخنان اخیر رهبر انقلاب با محوریت قدرت و اتحاد در همه عرصه‌ها و زمین‌زدن دشمن بیان کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با دانش‌آموزان و اقشار مختلف جامعه به مناسبت سالروز تسخیر لانه جاسوسی، نکات بسیار مهمی را بیان کردند که می‌تواند برای اقشار مختلف جامعه راهبردی باشد.

وی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی بیانات ایشان، موضوع رابطه با آمریکا بود. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به این پرسش که «آیا ما در برابر آمریکا تسلیم نشدیم؟ آیا قرار است تا ابد رابطه نداشته باشیم؟» فرمودند: ذات استکباری آمریکا چیزی جز تسلیم را نمی‌پذیرد. رؤسای جمهور پیشین آمریکا نیز همین هدف را دنبال می‌کردند، اما به زبان نمی‌آوردند؛ در حالی که رئیس‌جمهور فعلی صریح‌تر سخن می‌گوید و چهره واقعی آمریکا را آشکار کرده است.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین خاطرنشان کرد: ایشان سپس تأکید کردند که تسلیم ملت ایران با این سطح از توانایی، ثروت، سابقه‌ی تاریخی، عمق معرفتی و حضور جوانان باهوش و پرانگیزه، کاری بی‌معناست. رهبر انقلاب علاج مشکلات کشور را در «قوی شدن» دانستند و فرمودند باید در همه عرصه‌ها — نظامی، علمی، اقتصادی، مدیریتی و غیره — قوی شویم.

خجسته‌پور ادامه داد: در این مسیر، نخستین گام، «دشمن‌شناسی» است. دشمن‌شناسی فقط وظیفه مردم عادی نیست؛ بلکه همه اقشار جامعه، از مسئولان اجرایی، قضائی و قانون‌گذاری گرفته تا صاحبان تریبون‌ها، احزاب، تشکل‌ها و فعالان سیاسی، باید در این زمینه بصیرت داشته باشند.

وی گفت: اگر دشمن را درست نشناسیم، ممکن است با هر لبخند او فریب بخوریم یا با هر تهدیدش عقب‌نشینی کنیم. کسی که دشمن‌شناسی قوی دارد، نه از لبخند دشمن فریب می‌خورد و نه از تهدید او می‌ترسد. این، به‌نظر من، نخستین و اساسی‌ترین پایه‌ی قوی شدن کشور است.

در آستانه انتخابات؛ حفظ امید و پرهیز از اختلاف، وظیفه جریان‌های سیاسی

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین همچنین بیان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که به آینده این کشور خوش‌بین هستند. امید داشتن و امیدآفرینی، از مهم‌ترین نیازهای امروز جامعه ماست. در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز، ملت ایران جلوه‌ای از عظمت و استقامت خود را به رخ جهانیان کشید.

خجسته‌پور گفت: دشمنان — چه رژیم صهیونیستی و چه حامیان غربی آن — گمان می‌کردند که با حمله به ایران، مردم به سرعت دچار یأس و ناامیدی می‌شوند و کشور به سمت فروپاشی می‌رود؛ اما ملت ایران نشان دادند که حتی زیر بمباران، موشک‌باران و فشار سنگین دشمن، همچنان امیدوارند، استوار می‌مانند و برای حفظ ایران عزیز تلاش می‌کنند.

وی در همین رابطه افزود: در آن روزها جلوه‌های مختلفی از این امید و پایداری را دیدیم؛ از کارگران و تولیدکنندگان گرفته تا پزشکان، پرستاران، نیروهای نظامی و مدافعان کشور. در همه عرصه‌ها، مردم با امید به آینده و ایمان به پیروزی، ایستادگی کردند. در کنار این روحیه، امیدآفرینی نیز بسیار مهم است. لازم نیست همه اختلاف‌نظرها و تفاوت دیدگاه‌ها در سطح جامعه و رسانه‌ها به مشاجره و درگیری تبدیل شود. هرگاه فضای عمومی کشور آکنده از نزاع و رقابت‌های بی‌ثمر شود، دشمن نسبت به این ملت طمع می‌کند.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: وقتی احزاب و جریان‌های سیاسی یا صاحبان تریبون به جای هم‌افزایی به جان هم می‌افتند، مردم دچار ناامیدی می‌شوند؛ مردمی که در بحبوحه‌ی موشک‌باران، انسجام ملی خود را حفظ کردند، نباید در دوران آرامش و ثبات، از درون تضعیف شوند. اکنون که چند ماه بیشتر تا انتخابات شوراها در اردیبهشت ۱۴۰۵ باقی نمانده، فضای کشور نباید به سمت یأس و ناامیدی پیش برود. در این شرایط، مسئولیت صاحبان تریبون، رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی، بسیار سنگین‌تر از همیشه است.

خودباوری، ریشه ایرانِ قوی است

جسته‌پور با تأکید بر خودباوری در کلام رهبری اظهار کرد: کشوری که خودباوری نداشته باشد، ناچار سر تسلیم فرود می‌آورد. تاریخ مملو از ملت‌ها و دولت‌هایی است که به دلیل نداشتن اعتماد به نفس ملی، در برابر قدرت‌های بزرگ تسلیم شدند و به استعمار و وابستگی افتادند. اما ملت ایران هرگز چنین نبوده است. مردم ایران در طول تاریخ، در برابر قدرت‌های روس و انگلیس، در برابر تهاجم مغول و اسکندر و در دوران معاصر در برابر آمریکا و صدام، با عزت و ایمان ایستادند. حتی در دوران رژیم پهلوی که وابسته و مطیع بیگانگان بود، این مردم بودند که با اتکای به خود و ایمانشان قیام کردند و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند.

ایران قدرتمند از مسیر خودباوری ساخته می‌شود. بله، مشکلاتی در کشور وجود دارد — به‌ویژه در حوزه‌های معیشت و اقتصاد مردم — اما این دشواری‌ها نباید ما را از باور به توانایی‌های خودمان غافل کند. اگر بخواهیم فهرستی از دستاوردهای جمهوری اسلامی در ۴۷ سال گذشته بنویسیم، بی‌تردید این فهرست بسیار بلندبالا خواهد بود. همین دستاوردها نشانه‌ای از ظرفیت عظیم ملت ایران است.

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب ادامه داد: همان‌طور که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب تأکید کردند، میان وضعیت فعلی کشور و نقطه آرمانی ما فاصله‌ای وجود دارد. ایشان فرمودند این فاصله باید با همت و تلاش جوانان مؤمن و باانگیزه پر شود. بیانیه گام دوم، در واقع، پیامی است خطاب به همه نسل جوان ایران که باید با ایمان، تلاش و خودباوری، این فاصله را پر کنند و شکاف‌هایی را که طی سال‌های گذشته به وجود آمده، ترمیم نمایند تا کشور بتواند هرچه سریع‌تر و مستحکم‌تر به قله‌های پیشرفت و تعالی برسد. یعنی دشمن‌شناسی، امید و امیدآفرینی، خودباوری و تلاش برای پر کردن فاصله‌ها تا رسیدن به قله‌ی تعالی — را می‌توان ارکان اصلی قوی شدن ایران عزیز دانست.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین تأکید کرد: تجربه نشان داده است که هر زمان مردم، احزاب، جناح‌ها، فعالان سیاسی و مسئولان در کنار یکدیگر و همدل با مردم بوده‌اند، ایران موفق شده و مسیر رشد و پیشرفت را پیموده است. اما هر جا که خدای ناکرده ضعف و شکافی پدید آمده، دشمن از همان نقطه سعی کرده نفوذ کند و آتش دشمنی خود را از آنجا شعله‌ور سازد. ان‌شاءالله همه ما فرمایش‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را چراغ راه خود قرار دهیم تا با ایران قوی، هم چشم طمع دشمنان را کور کنیم و هم به قله‌ی عزت و سربلندی که شایسته ملت بزرگ ایران اسلامی است، دست یابیم.