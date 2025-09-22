به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی مهندسین به مناسبت گرامیداشت هفتهی دفاع مقدس با صدور بیانیهای عنوان کرد: همانگونه که دیروز، مهندسان این مرز و بوم با ابتکارات خود، تحریم تسلیحاتی دشمن را به فرصتی برای خودکفایی تبدیل کردند، امروز نیز با عزمی راسخ، تحریمهای ناجوانمردانه را به محملی برای جهش تولید و تقویت پایههای اقتدار ملی مبدل خواهند نمود.
بسمه تعالی
بیانیه جامعه اسلامی مهندسین به مناسبت گرامیداشت هفتهی دفاع مقدس
اَلَّذینَ آمَنوا وَ هاجَروا وَ جاهَدوا فی سَبیلِ اللَّهِ بِأَموالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْفائِزُونَ
(کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است و اینانند که رستگارانند.)
هفتهی دفاع مقدس، جلوهای درخشان از تجلی ارادهی الهی ملتی است که در طلیعهی انقلاب اسلامی، با رهبری حکیمانهی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، در برابر یکی از گستردهترین و ویرانگرترین تهاجمات نظامی دوران معاصر، نه تنها سرفرازانه ایستادگی کرد، بلکه با تلفیق ایمان، عقلانیت و ابتکار، حماسهای جاودان در تاریخ بشریت آفرید. این ایام، فرصتی مغتنم برای تأمل در عمق فداکاریهای بینظیر رزمندگان، جانبازان، آزادگان و بهویژه شهدای گرانقدری است که با نثار خون پاک خویش، حریم اسلام و میهن را مصون نگاه داشتند.
جامعه اسلامی مهندسین با غرور و سربلندی، این هفتهی پرافتخار را به محضر ملت بزرگ ایران، بهویژه پیشگاه تابناک مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، خانوادههای معزز شهدا، ایثارگران و تمامی دلدادگان راه حق، تبریک و تهنیت عرض مینماید. ما بر این باور راسخیم که گنجینهی عظیم معنوی و تجربیات دوران دفاع مقدس، بهعنوان مدرسهای انسانساز و تمدنآفرین، همواره چراغ راه پیمایش مسیر پرپیچوخم پیشرفت و تعالی همهجانبهی کشور خواهد بود.
تداوم راه شهدا و وفاداری به آرمانهای بلند امام (ره) و انقلاب، در گرو عمل جهادی و عالمانه در تمامی عرصههاست. امروز، سنگر دفاع از ارزشهای انقلاب، به میدانهای علم، فناوری، تولید و اقتصاد کشیده شده است. جامعه اسلامی مهندسین خود را متعهد میداند که با الهام از روحیهی خلاق و مسئولیتپذیر مهندسین جهادی در دوران دفاع مقدس، در سنگرهای علمی، صنعتی و اقتصادی حاضر شده و با تکیه بر دانش بومی، نوآوری و کاهش وابستگی، گامهای استواری در راستای تحقق «اقتصاد مقاومتی» و ساختن ایران قدرتمند و سربلند بردارد. همانگونه که دیروز، مهندسان این مرز و بوم با ابتکارات خود، تحریم تسلیحاتی دشمن را به فرصتی برای خودکفایی تبدیل کردند، امروز نیز با عزمی راسخ، تحریمهای ناجوانمردانه را به محملی برای جهش تولید و تقویت پایههای اقتدار ملی مبدل خواهند نمود.
این تشکل، همچنین با سربلندی، از حماسهی بزرگ و تاریخی دفاع ۱۲ روزه در برابر رژیم صهیونیستی و ارباب و اذنابش که در آن قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشته شد، تقدیر و تجلیل مینماید. این دفاع قاطع و حکیمانه که با عظمتی بینظیر از خاک میهن اسلامی به قلب سرزمینهای اشغالی رسید، افسانه شکستناپذیری رژیم جعلی صهیونیستی را برای همیشه در هم کوبید و ثابت کرد که امروز، سنگر دفاع از امت اسلامی در قلب مقاومت قرار دارد. این پیروزی درخشان، ادامهی منطقی همان راهی است که شهدای دفاع مقدس ما پیمودهاند؛ راه مقابله بیامان با استکبار و صهیونیسم جهانی. شهدای این عملیات بزرگ، وارثان راستین شهدای کربلا و دفاع مقدس هستند و رشادت آنان، فصل جدیدی در تاریخ مبارزه با صهیونیسم جهانی گشود.
جامعه اسلامی مهندسین با گرامیداشت یاد و خاطرهی شهیدان این حماسهی بزرگ، خود را موظف به استفاده از تمامی ظرفیتهای علمی، فنی و مهندسی برای تقویت هرچه بیشتر قدرت دفاعی و بازدارندگی کشور میداند. ما معتقدیم که این پیروزی تاریخی، سند دیگری بر حقانیت راه جمهوری اسلامی ایران و نقش بیبدیل آن در دفاع از حریم امت اسلامی است.
ما ایمان داریم که با استعانت از الطاف الهی، استمرار در پیروی از ولایت فقیه، وحدت کلمه و عمل جهادی، و با اقتدا به اسوههای مقاومت و شهادت، وعدهی پروردگار متعال مبنی بر پیروزی مستضعفان بر مستکبران محقق شده و شاهد افتخار خدمتگزاری در ساختن ایرانی عزیز، آباد و سربلند و امت اسلامی آزاد و متحد خواهیم بود.
به امید ظهور منجی بشریت، حضرت مهدی موعود (عج)
جامعه اسلامی مهندسین
۳۱ شهریور ۱۴۰۴
