حسن عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش‌های دشمن برای ایجاد یأس عمومی در کشور، گفت: بیان مشکلات به معنای نادیده‌گرفتن واقعیت‌ها نیست، بلکه هدف این است که مشکلات به‌درستی شناسایی شوند و برای حل آن‌ها برنامه‌ریزی و اقدام شود.

وی افزود: دشمن با برجسته‌سازی ضعف‌ها و مشکلات، در تلاش است تا احساس یأس و ناامیدی را در جامعه گسترش دهد و باید مراقب بود که این راهبرد دشمن به نتیجه نرسد.

وی در ادامه تصریح کرد: امیدآفرینی به این معنا نیست که مشکلات پنهان شوند؛ بلکه به معنای تلاش برای رفع آن‌ها و اطلاع‌رسانی دقیق از پیشرفت‌ها و ظرفیت‌های کشور است، در این مسیر، باید به مردم واقعیت‌ها گفته شود تا هم‌زمان با بیان مشکلات، انگیزه برای حل آن‌ها در جامعه ایجاد شود.

عسکری با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت امیدآفرینی در کشور اظهار داشت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این زمینه فصل‌الخطاب است و دستگاه‌های اجرایی کشور باید همواره به این رهنمودها توجه داشته باشند و معظم‌له به‌طور مداوم بر ضرورت پیگیری مشکلات، نظارت دقیق و جلوگیری از ایجاد بسترهای ناامیدی تأکید دارند.

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان به هشداری جدی نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد یأس عمومی اشاره کرد و افزود: دشمن با هدف ایجاد احساس بن‌بست در جامعه، در تلاش است تا روحیه امید را در مردم تضعیف کند.

وی گفت: در مقابل تلاش دشمن باید بر تقویت امید واقعی و آگاه‌سازی مردم از ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های کشور تمرکز کرد.