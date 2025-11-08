  1. استانها
پیش‌بینی جو آرام و پایدار در لرستان تا پایان هفته

خرم‌آباد- کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان اعلام کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی، جوی آرام و پایدار از امروز تا پایان هفته در استان حاکم خواهد بود.

بهمن محمدی‌مقدم، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل نقشه‌های هواشناسی گفت: از امروز تا پایان هفته، جوی آرام و پایدار در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: پوشش ابر در برخی مناطق و افزایش موقت سرعت وزش باد از جمله پدیده‌های غالب آسمان استان خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان افزود: در زمینه نوسانات دمایی، برای یکی دو روز آینده تغییرات قابل توجهی در دماها پیش‌بینی نمی‌شود.

وی اضافه کرد: با این حال، طی ۲۴ ساعت گذشته، شهر الشتر با کمینه دمای سه درجه زیر صفر به عنوان سردترین شهر استان گزارش شده است.

محمدی‌مقدم همچنین به وضعیت دمای مرکز استان اشاره کرد و گفت: دمای خرم‌آباد، مرکز استان، در این مدت بین چهار تا ۲۶ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان گفت: شهروندان و مسافران استان لازم است ضمن رعایت نکات ایمنی، از تغییرات جوی ناگهانی احتمالی مطلع باشند.

