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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۴۱

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

صعود تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران به نیمه نهایی

صعود تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران به نیمه نهایی

تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با پیروزی ۸ بر یک مقابل عربستان میزبان این رقابت ها به نیمه نهایی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی راه یافت و کسب مدال را حتمی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، در آغاز این مسابقه از مرحله یک چهارم نهایی رقابت های تنیس روی میز ، تیم دوبل ایران با حضور بنیامین فرجی و سید محمد موسوی موفق شد با نتایج ۱۱–۴، ۷–۱۱، ۱۱–۹ تیم عربستان را شکست دهد. عبدالعزیز بوشلیبی و سالم السووایلم تیم دوبل عربستان را تشکیل دادند.

در ادامه، امیرحسین هدایی در دیدار انفرادی نخست، دست اول را با نتیجه ۱۱– ۹ برد، در دو دست بعدی هم با نتایج ۱۲–۱۰ و ۱۲– ۱۰ برابر علی کدراوی به پیروزی رسید هدایی در دست اول از داور کارت زرد گرفت.

در پایان، بنیامین فرجی پدیده تنیس روی میز ایران برابر عبدالعزیز بوشلیبی درخشید و با نتایج ۱۱–۷، ۱۱–۶ و ۱۱–۶ پیروزی نهایی را برای ایران رقم زد تا ملی‌پوشان کشورمان با نتیجه ۸ بر یک برابر عربستان به برتری برسند.

تیم ملی تنیس روی میز ایران، فردا برای صعود به فینال به مصاف تیم الجزایر می رود.

کد مطلب 6650500

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