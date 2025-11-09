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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۳۲

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

فرجی: برای صعود به فینال باید بجنگیم و تلاش کنیم

فرجی: برای صعود به فینال باید بجنگیم و تلاش کنیم

ملی پوش تنیس روی میز گفت: همه بازی ها مهم هستند و باید برای فینال نهایت تلاشمان را بکنیم.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، تیم ملی تنیس روی میز ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی موفق شد تیم میزبان عربستان را شکست دهد و به نیمه‌نهایی صعود کند.

بنیامین فرجی، ملی‌پوش تنیس روی میز کشورمان پس از این دیدار گفت: امروز یک بازی خیلی خوب در برابر تیم میزبان داشتیم. بازی سختی بود و تمام گیم‌ها نزدیک دنبال شد. خوشحالم که توانستیم به نیمه‌نهایی صعود کنیم و دل مردم را شاد کنیم.

وی افزود: الجزایر یکی از تیم‌های بسیار قدرتمند مسابقات است و بازی مقابل آنها بسیار سخت خواهد بود، حتی می‌توان گفت در سطح فینال است. با این حال ما باید بجنگیم و برای رسیدن به فینال و کسب مقام قهرمانی تمام تلاشمان را انجام دهیم.

ملی‌پوش کشورمان در پایان گفت: خیلی خوشحالم که توانستم بهترین بازی خود را ارائه دهم. از همه مردم عزیز کشورم می‌خواهم که به من روحیه بدهند و برای ما دعا کنند.

کد مطلب 6650524
بهنام روان پاک

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