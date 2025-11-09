فرجی: برای صعود به فینال باید بجنگیم و تلاش کنیم

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، تیم ملی تنیس روی میز ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی موفق شد تیم میزبان عربستان را شکست دهد و به نیمه‌نهایی صعود کند.

بنیامین فرجی، ملی‌پوش تنیس روی میز کشورمان پس از این دیدار گفت: امروز یک بازی خیلی خوب در برابر تیم میزبان داشتیم. بازی سختی بود و تمام گیم‌ها نزدیک دنبال شد. خوشحالم که توانستیم به نیمه‌نهایی صعود کنیم و دل مردم را شاد کنیم.

وی افزود: الجزایر یکی از تیم‌های بسیار قدرتمند مسابقات است و بازی مقابل آنها بسیار سخت خواهد بود، حتی می‌توان گفت در سطح فینال است. با این حال ما باید بجنگیم و برای رسیدن به فینال و کسب مقام قهرمانی تمام تلاشمان را انجام دهیم.

ملی‌پوش کشورمان در پایان گفت: خیلی خوشحالم که توانستم بهترین بازی خود را ارائه دهم. از همه مردم عزیز کشورم می‌خواهم که به من روحیه بدهند و برای ما دعا کنند.