ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج ؛ تردد روان در سایر محورهای البرز

داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آخرین وضعیت ترافیکی و شرایط جوی محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

وی بابیان اینکه در حال حاضر (ساعت ۹ صبح) کلیه محورهای استان البرز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، گفت: تردد در محور کرج - چالوس در هر دو مسیر رفت‌وبرگشت به‌صورت عادی و روان در جریان است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز افزود: در آزادراه قزوین - کرج - تهران ترافیک در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک سنگین گزارش می‌شود، اما در مسیر تهران - کرج - قزوین تردد به شکل عادی و روان جریان دارد و سایر محورهای مواصلاتی استان نیز دارای ترافیک عادی هستند.

باقرجوان درباره کارگاه‌های فعال در محورهای استان نیز گفت: در محور چالوس (گالری سد ۱ و ۲ – محور جنوبی) عملیات تعریض راه از ساعت ۹ صبح تا ۱۵ بعدازظهر در حال انجام است.

وی در ادامه افزود: در آزادراه کرج - تهران سه کارگاه «عملیات روکش آسفالت در محدوده تیر ۳۴۰ از ساعت ۲۲ تا ۴ بامداد» و «تعریض باند جنوبی از پل هاشمی تا پل مهرشهر از ۹ صبح تا ۱۵ بعدازظهر» و «تعریض باند جنوبی از استاندارد تا پل فردیس از ۹ صبح تا ۱۵ بعدازظهر» فعال و در محور کیانمهر - ماهدشت نیز عملیات روکش آسفالت از ۹ صبح تا ۱۵ بعدازظهر در حال اجرا است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز ادامه داد: در آزادراه کرج - قزوین نیز تعریض باند شمالی در چند نقطه ازجمله گلشهر تا مهرشهر، ورودی گلدشت تا بهشت سکینه، ورودی کوهسار و محدوده پل نظرآباد از ساعت ۹ صبح تا ۱۵ بعدازظهر ادامه دارد.

باقرجوان یادآور شد: همچنین کارگاه‌های اجرایی در محورهای قزلحصار – اجرای نقوش (۹ صبح تا ۱۵ بعدازظهر)، جاده مخصوص کرج - تهران – محدوده چوب‌فروشان، احداث سیستم روشنایی زیرگذر (۹ صبح تا ۱۵ بعدازظهر) و جاده آتشگاه - نوجان – عملیات خط‌کشی (۹ صبح تا ۱۵ بعدازظهر) فعال است

وی در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت کامل نکات ایمنی، از سفرهای غیرضروری در ساعات اوج ترافیک پرهیزکرده و قبل از حرکت، از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی راهداری از آخرین وضعیت راه‌ها آگاه شوند.