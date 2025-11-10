اعتراض مسیحیان آمریکا به دیدار ترامپ با جولانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن تایمز، گروهی از رهبران مسیحی آمریکا اعلام کردند روز دوشنبه، نامهای را به دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، تحویل خواهند داد و از او و رهبران کنگره خواهند خواست برای حمایت از مسیحیان و دیگر اقلیتهای مذهبی تحت آزار در سوریه، اقدام فوری انجام دهند.
این نامه که به ابتکار سازمان «نجات مسیحیان تحت آزار» تهیه شده، پیش از دیدار روز دوشنبه ترامپ با ابومحمد الجولانی سرکرده تروریستهای حاکم بر سوریه، به کاخ سفید ارسال میشود.
امضاکنندگان نامه از ترامپ خواستهاند موضوع «کشتار اقلیتهای مذهبی» از جمله مسیحیان، کردها، دروزیها و علویها را مستقیماً با رئیس دولت موقت سوریه مطرح کند.
در بخش دیگری از نامه آمده است: اقلیتهای مذهبی در سوریه همچنان با خشونت، مرگ، آوارگی، گرسنگی و محرومیت از آب و دارو مواجهند.
این نامه به امضای بیش از ۵۰ فعال و رهبر مسیحی رسیده است.
رهبران مسیحی در این نامه، از ترامپ خواستهاند تعهد رئیسجمهوری سوریه برای باز کردن یک گذرگاه امن بشردوستانه از حادر به سویدا را تضمین کند؛ گذرگاهی که به گفته آنان، شرایط را برای ارسال ایمن کمکها و انتقال غیرنظامیان فراهم میسازد.
بر اساس گزارشها، پس از سقوط دولت قانونی سوریه در دسامبر گذشته، صدها نفر از اقلیتهای مذهبی و قومی سوریه، بهویژه علویها، دروزیها و مسیحیان، قربانی خشونتهای شبهنظامیان طرفدار جولانی شدهاند.
رهبران اقلیتها تأکید کردهاند موج جدید خشونتها «جنایت علیه بشریت» بوده و با وعدههای جولانی درباره «برابری تمام شهروندان» در تضاد است.
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